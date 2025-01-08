北韓軍赴俄死傷慘重！烏軍掌握監聽內容　討論半夜「該如何收屍」

記者羅翊宬／編譯

北韓（朝鮮）去年10月向俄羅斯派出兵力約1萬1000多人的精銳部隊，他們先是分散在各地受訓，接著前往俄國庫斯克州與烏克蘭軍交戰，然而卻因遭到烏軍使用自殺無人機攻擊，面臨嚴重死傷。對此，韓媒獨家掌握到烏軍的監聽錄音檔，內容是一群北韓軍官討論如何「收屍」。

韓媒《KBS News》獨家公開監聽北韓軍對話內容的錄音檔，該份錄音檔長達17秒鐘，由烏克蘭軍隊去年12月20日在俄國庫斯克州監聽時取得，由於北韓軍隊傷亡慘重，使得同袍屍體數量不斷增加，而在面臨烏軍的持續攻擊下，北韓軍難以動身前往收屍，於是才有著這一段對話。

北韓軍突擊隊的10多名隊長齊聚一堂，他們透過軍用無線電對話，疑似討論如何收拾同袍屍體。其中一名北韓軍突擊隊長說道，「目前若要持續整理同志們的遺體，恐怕還得耗上更長的時間。不如，我們趁半夜的時候聚集突擊小隊，去收拾那些遺體。我下定決心了，你們認為如何？」

▲北韓軍前往俄國庫斯克州協助對抗烏軍，卻慘遭烏軍無人機襲擊，淪為一具又一具冰冷的遺體。（圖／達志影像）

報導分析，由於庫斯克州戰場地勢開闊，導致北韓軍遭遇重大死傷，因此這些性存下來的北韓軍必須趁著半夜摸黑隱身，才有辦法躲避烏軍的監控，在短時間內整理戰死同袍們留下的遺體。

韓國戰略問題研究所專任研究員鄭慶雲（音譯）分析，「從烏軍監聽取得的錄音檔來看，北韓軍所面臨的戰況可能相當慘烈，且情勢相當緊迫。」

根據美媒《自由亞洲電台》（RFA），赴俄作戰的北韓軍，因為不熟悉現代戰爭的作戰模式，只要遇到烏軍操縱「FPV自殺無人機」（第一人稱視角）攻擊時，根本束手無策。烏克蘭總統澤倫斯基5日更在播客節目接受專訪時指出，目前北韓軍已經有3800名士兵死傷，死傷規模達到部隊的3分1 。