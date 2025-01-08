尹錫悅愛喝酒！前內閣曝他「醉到通宵」狂灌20杯　以為戒嚴是玩笑

▲尹錫悅總是喝酒喝到通宵。（圖／翻攝自韓網）

記者羅翊宬／編譯

南韓總統尹錫悅去年12月緊急發布戒嚴，派遣軍警封鎖國會、試圖逮捕朝野政治人物，最後遭到國會通過彈劾，引來政局動盪超過一個月。如今，曾經在尹內閣任職的前官員向日媒爆料，尹錫悅總是喝酒喝到通宵，燒酒搭上啤酒，一晚至少喝20杯，且經常收看言論偏激的YouTube頻道。

根據日媒《朝日新聞》，某位要求匿名的前南韓內閣官員透露，自從執政黨國民力量2024年4月在總選（國會議員改選）面臨慘敗後，尹錫悅便經常在聚會中提及「戒嚴」一詞，且在每次的聚餐和酒席上，飲酒量總是比先前還要來的更多，一晚就至少喝掉20杯酒。

該名內閣官員曾經有數次和尹錫悅共同用餐、喝酒的經驗，他向《朝日新聞》透露，尹錫悅總是前往位於首爾市鐘路區三清洞、在景福宮附近的「安全家屋」（用於避難的秘密場所）主持酒宴，一邊夾著韓式烤五花肉、一邊喝著在韓國被稱為炸彈酒的「燒啤」（소맥，燒酒+啤酒）。

每當尹錫悅在聚會上喝醉酒，便經常遭到在野黨與執政黨關係人士猛烈批評。

▲尹錫悅、岸田文雄在煉瓦亭享用蛋包飯「續攤」，兩人喝著生啤酒與燒酒。（圖／達志影像／newscom）

該名內閣官員表示，「（當尹錫悅提到戒嚴令），我當時還以為他是因為壓力太大，只是在開玩笑罷了！一般在喝燒啤的時候，都是倒半杯就好，但尹錫悅卻是倒一整杯，還連續喝了大概20杯。」

報導指出，尹錫悅在聚會上總是「喝酒到通宵」，且嚴重影響上班時維安人員的工作進度，負責在總統專用設施從事維安工作的關係人員被迫長時間加班，久而久之也對工作抱持不滿。

另外，曾經在尹錫悅執政團隊負責出謀劃策的人士也透露，「即便尹錫悅的支持率總是無法回升、即便外界批評尹錫悅在國政經營上太過專斷，但尹錫悅依舊收看那些極右派（極端保守派）的YouTube頻道。」

該名策士曾經向尹錫悅苦勸，身為總統應該收看國內主流媒體對於政治的報導，以此作為傾聽民意、掌握輿論走向的手段，但卻反而遭到尹錫悅嚴厲喝斥。他感嘆道，「尹錫悅總是把『反國家勢力』這個詞掛在嘴邊，但一般的政治家卻不會講這種詞。」

▲尹錫悅非常熱愛飲酒。（圖／達志影像）

報導分析，儘管在國會改選期間，周邊人士曾不斷勸戒，必須穩定黨內民意的基本盤，才能有機會在選舉擊敗在野黨，但尹錫悅卻陸續與黨內其他關係人士鬧翻，包括李俊錫、安哲秀、韓東勳。

在2022年總統大選，當時擔任國民力量黨代表的李俊錫（與尹鬧翻後退黨，創立改革新黨）曾經為尹錫悅出謀劃策，成功贏得青壯世代與厭女男性的支持。至於韓東勳（前國民力量黨代表），則是尹錫悅擔任檢察官時提攜的後輩，尹錫悅當選總統後，擔任首屆法務部長。

另外，也有國民力量的國會議員透露，自從國會改選遭遇慘敗後，尹錫悅在與共同民主黨黨代表李在明會晤時，曾親自提議「一起喝酒、打高爾夫球」，然而之後兩人卻未再單獨會面。

該名議員分析，「這是因為雙方調整在政治上的對立面時，需要耗費相當長的時間。但是尹錫悅是檢察官出身，他非常強調辦事效率。因此，他始終無法理解政治的運作。」