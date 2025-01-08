　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

尹錫悅愛喝酒！前內閣曝他「醉到通宵」狂灌20杯　以為戒嚴是玩笑

▲▼尹錫悅喝酒。（圖／翻攝自韓網）

▲尹錫悅總是喝酒喝到通宵。（圖／翻攝自韓網）

記者羅翊宬／編譯

南韓總統尹錫悅去年12月緊急發布戒嚴，派遣軍警封鎖國會、試圖逮捕朝野政治人物，最後遭到國會通過彈劾，引來政局動盪超過一個月。如今，曾經在尹內閣任職的前官員向日媒爆料，尹錫悅總是喝酒喝到通宵，燒酒搭上啤酒，一晚至少喝20杯，且經常收看言論偏激的YouTube頻道。

根據日媒《朝日新聞》，某位要求匿名的前南韓內閣官員透露，自從執政黨國民力量2024年4月在總選（國會議員改選）面臨慘敗後，尹錫悅便經常在聚會中提及「戒嚴」一詞，且在每次的聚餐和酒席上，飲酒量總是比先前還要來的更多，一晚就至少喝掉20杯酒。

該名內閣官員曾經有數次和尹錫悅共同用餐、喝酒的經驗，他向《朝日新聞》透露，尹錫悅總是前往位於首爾市鐘路區三清洞、在景福宮附近的「安全家屋」（用於避難的秘密場所）主持酒宴，一邊夾著韓式烤五花肉、一邊喝著在韓國被稱為炸彈酒的「燒啤」（소맥，燒酒+啤酒）。

每當尹錫悅在聚會上喝醉酒，便經常遭到在野黨與執政黨關係人士猛烈批評。

▲▼尹錫悅、岸田文雄在煉瓦亭享用蛋包飯「續攤」，兩人喝著生啤酒與燒酒。岸田表示，想把最後一杯酒延續至訪韓時喝下肚。（圖／達志影像／newscom）

▲尹錫悅、岸田文雄在煉瓦亭享用蛋包飯「續攤」，兩人喝著生啤酒與燒酒。（圖／達志影像／newscom）

該名內閣官員表示，「（當尹錫悅提到戒嚴令），我當時還以為他是因為壓力太大，只是在開玩笑罷了！一般在喝燒啤的時候，都是倒半杯就好，但尹錫悅卻是倒一整杯，還連續喝了大概20杯。」

報導指出，尹錫悅在聚會上總是「喝酒到通宵」，且嚴重影響上班時維安人員的工作進度，負責在總統專用設施從事維安工作的關係人員被迫長時間加班，久而久之也對工作抱持不滿。

另外，曾經在尹錫悅執政團隊負責出謀劃策的人士也透露，「即便尹錫悅的支持率總是無法回升、即便外界批評尹錫悅在國政經營上太過專斷，但尹錫悅依舊收看那些極右派（極端保守派）的YouTube頻道。」

該名策士曾經向尹錫悅苦勸，身為總統應該收看國內主流媒體對於政治的報導，以此作為傾聽民意、掌握輿論走向的手段，但卻反而遭到尹錫悅嚴厲喝斥。他感嘆道，「尹錫悅總是把『反國家勢力』這個詞掛在嘴邊，但一般的政治家卻不會講這種詞。」

▲▼尹錫悅非常熱愛飲酒。（圖／達志影像）

▲尹錫悅非常熱愛飲酒。（圖／達志影像）

報導分析，儘管在國會改選期間，周邊人士曾不斷勸戒，必須穩定黨內民意的基本盤，才能有機會在選舉擊敗在野黨，但尹錫悅卻陸續與黨內其他關係人士鬧翻，包括李俊錫、安哲秀、韓東勳。

在2022年總統大選，當時擔任國民力量黨代表的李俊錫（與尹鬧翻後退黨，創立改革新黨）曾經為尹錫悅出謀劃策，成功贏得青壯世代與厭女男性的支持。至於韓東勳（前國民力量黨代表），則是尹錫悅擔任檢察官時提攜的後輩，尹錫悅當選總統後，擔任首屆法務部長。

另外，也有國民力量的國會議員透露，自從國會改選遭遇慘敗後，尹錫悅在與共同民主黨黨代表李在明會晤時，曾親自提議「一起喝酒、打高爾夫球」，然而之後兩人卻未再單獨會面。

該名議員分析，「這是因為雙方調整在政治上的對立面時，需要耗費相當長的時間。但是尹錫悅是檢察官出身，他非常強調辦事效率。因此，他始終無法理解政治的運作。」

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
阿Ken失手狠砸綜藝大哥！　「見對方血流如注」下跪道歉
快訊／桃猿公布教練團完整名單！
好友變小王！借住客廳　順便睡他老婆10次
兒摔斷手勒索麥當勞7千萬！消防夫妻判刑定讞　2人將入獄
蘿拉詐8位數！蔡阿嘎夫妻陷風波首露面　鬆口員工驚人年終
接受器捐「6個月後罹癌」病逝！　醫證實：來自捐贈者

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

好萊塢「御用拍片高中」陷火海！洛杉磯野火狂燒　災難畫面瘋傳

搶糖爹！閨蜜嫉妒「巨乳甜心」大打出手　飯店肉搏畫面外流

北韓軍赴俄死傷慘重！烏軍掌握監聽內容　討論半夜「該如何收屍」

百萬美元豪宅毀了！洛杉磯野火狂襲　居民曝煉獄場景：56年沒見過

海邊穿比基尼一直被搭訕　辣妹「秀出一招」成功嚇退騷擾男

「5個超夯工作」年薪逾300萬！AI顧問最搶手　最高薪是它

接受器捐「6個月後罹癌」最終病逝！　醫竟證實：來自捐贈者

尹錫悅律師尹甲根稱「昨日才在官邸和總統見面」　批「逃跑說」為惡意造謠

1分鐘燒掉5座足球場！洛杉磯野火萬人撤離　拜登最新聲明

尹錫悅愛喝酒！前內閣曝他「醉到通宵」狂灌20杯　以為戒嚴是玩笑

#黃仁勳 拿晶片化身 #美國隊長 召喚雷神槌 #新顯卡 甜甜價曝光 #CES展

#邱軍 撞亡計程車運將！撞擊畫面曝光

邱軍撞死運將涉肇逃　Lulu嘆「極大的悲傷」

【給小貓送飯】飼料碗竟卡住她耐心從門縫抓出　成功吃上飯！

郭俊麟帶妝被KID誇帥　手足無措急Cue陳冠宇

大馬女忘記帶鑰匙　秀特技「像蛇般鑽門縫」成功入屋

【拍攝者不救】汪：衣服怎麼卡到牙齒啦～XD

周深上台領獎狂墊腳「到底誰說麥很矮？」

空拍畫面直擊！三重民宅「建商出包」　一夜倒塌成碎石堆

老翁開車等紅綠燈突下車　網見他緩慢進後座：阿伯腳麻

好萊塢「御用拍片高中」陷火海！洛杉磯野火狂燒　災難畫面瘋傳

搶糖爹！閨蜜嫉妒「巨乳甜心」大打出手　飯店肉搏畫面外流

北韓軍赴俄死傷慘重！烏軍掌握監聽內容　討論半夜「該如何收屍」

百萬美元豪宅毀了！洛杉磯野火狂襲　居民曝煉獄場景：56年沒見過

海邊穿比基尼一直被搭訕　辣妹「秀出一招」成功嚇退騷擾男

「5個超夯工作」年薪逾300萬！AI顧問最搶手　最高薪是它

接受器捐「6個月後罹癌」最終病逝！　醫竟證實：來自捐贈者

尹錫悅律師尹甲根稱「昨日才在官邸和總統見面」　批「逃跑說」為惡意造謠

1分鐘燒掉5座足球場！洛杉磯野火萬人撤離　拜登最新聲明

尹錫悅愛喝酒！前內閣曝他「醉到通宵」狂灌20杯　以為戒嚴是玩笑

《藥師少女的獨語》開播倒數　幾田莉拉唱片頭：呈現貓貓迷人性格

暹羅公貓化身情聖！　「異瞳美喵」左右環伺恩愛舔毛羨煞眾人

北影女星慘被整！　拍MV全程「倒吊出演」：真的不是人幹的

四接環評初審17日召開！彭啓明：透明開放　20民眾可旁聽發言

王品2024全年營收近222億元　1月連開5店搶攻過年商機

康茵茵意外接觸聚寶盆　一次接三個業配超意外

2025陸劇輪播！霍建華睽違5年回歸「戀上劉亦菲」　劉宇寧談姐弟戀

傅崐萁拒卓榮泰到立院報告　行政院遺憾：失去進一步對話空間

快訊／1縣市低溫特報！急凍跌破10度　冷到明早

饗饗信義店停業中！受影響客人取消用餐「可退還定金」

韓國瑜伽老師沒穿內衣雪乳下壓　撼動90萬網友！IG謝：我愛你們

國際熱門新聞

洛杉磯緊急狀態！「野火狂燒豪宅區」撤3萬人

19歲少女打輝瑞疫苗　突變「三重G罩杯」

人妻上台擁吻樂團主唱　尪狠斷10年婚

川普威脅丹麥：「不排除武力奪取」格陵蘭

接受器捐後罹癌！　醫證實：來自捐贈者

輝達重挫逾6％　台積電ADR跌近4%

全球陰莖尺寸排行出爐！　台男輸日本贏南韓

逆轉！台企遭控供應俄武器零件　烏人道歉：被中國製造商偽裝誤導

陸男受邀遊泰國竟被詐騙到緬甸　跳河逃生「淹死也不能跟他們走」

最快今逮捕尹錫悅！擬派特攻隊「空降直升機」

廉航班機起落架驚見2具遺體！　嚴重腐爛恐死亡多日

烏軍無人機遭貓掌拍落　畫面曝光

《紐時》票選全球必去52景點！　台灣「唯一上榜美景」出爐

川普不排除武力奪回巴拿馬運河與格陵蘭：運河被中國控制著

更多熱門

相關新聞

尹錫悅律師尹甲根稱「昨日才在官邸和總統見面」批「逃跑說」惡意造謠

尹錫悅律師尹甲根稱「昨日才在官邸和總統見面」批「逃跑說」惡意造謠

（8）日傳出尹錫悅已經逃離官邸，針對部分在野黨議員指控稱尹錫悅「離開漢南洞官邸，逃往第三地點」，對此總統尹錫悅方面回應表示，這是「惡意的假宣傳」。

南韓天寒地凍！最低氣溫跌破「零下18度」

南韓天寒地凍！最低氣溫跌破「零下18度」

搭飛機坐哪安全？專家曝「3大保命座位」

搭飛機坐哪安全？專家曝「3大保命座位」

傳尹錫悅逃離官邸　韓警：持續追蹤位置

傳尹錫悅逃離官邸　韓警：持續追蹤位置

遊韓旅客小心！專家點名「這座機場」也有事

遊韓旅客小心！專家點名「這座機場」也有事

關鍵字：

日韓要聞南韓尹錫悅飲酒喝酒通宵戒嚴

讀者迴響

熱門新聞

洛杉磯緊急狀態！「野火狂燒豪宅區」撤3萬人

竹科女吃掉閨蜜尪「遭偷拍」　性癖被曝光

獨／邱軍撞死運將重大進展　女友指證他有喝酒

王子、毛弟「0元爽住昆凌豪宅」現省864萬

快訊／林秉文發聲了！公開「逃亡台灣原因」　願意立馬回來

麻疹開始流行了！醫曝「1恐怖副作用」都被忽略

愛家月子中心爆倒閉　老闆捲款跑路「整棟樓剩新生兒與產婦」

台男追到韓美女CEO　交往5月現況曝

「非常濕冷」恐剩5℃　雨最大時間曝

刺青女優「全裸攝影會」　奧客過分要求決定引退

獨／邱軍撞運將急衝修車廠　3天沒拆1顆螺絲原因曝

苦苓曝友人妻行房後恭敬行禮「感恩哪師兄」尪性趣全失

《魷魚遊戲2》朴圭瑛失誤爆雷「關鍵角色身分」

陸男星泰緬淪豬仔大逆轉？　「司機曝對話內容」

「饗饗」爆食物中毒！北市衛生局令停業

更多

最夯影音

更多

#黃仁勳 拿晶片化身 #美國隊長 召喚雷神槌 #新顯卡 甜甜價曝光 #CES展

#邱軍 撞亡計程車運將！撞擊畫面曝光

邱軍撞死運將涉肇逃　Lulu嘆「極大的悲傷」

【給小貓送飯】飼料碗竟卡住她耐心從門縫抓出　成功吃上飯！

郭俊麟帶妝被KID誇帥　手足無措急Cue陳冠宇

熱門快報

教你輕鬆解決節慶發胖困擾

教你輕鬆解決節慶發胖困擾

「文里補習班」開課啦！用營養的「奶白鮮魚豆腐湯」讓大家吃得好，體重也能控制得好

600萬翻新老屋大成功

600萬翻新老屋大成功

開箱老屋翻新，化身豪宅、全方位打造舒適高質感氛圍，細節滿滿！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面