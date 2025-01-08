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江蘇確診一例罕見「Q熱」人畜共通傳染病

▲▼江蘇確診一例罕見「Q熱」人畜共通傳染病。（圖／翻攝江蘇新聞）

▲男子肺部出現病變。（圖／翻攝江蘇新聞）

記者蔡紹堅／綜合報導

江蘇常州一名男子去年底被確診罹患「Q熱」，這是一種罕見的人畜共通傳染病，會導致發燒、頭痛、咳嗽、喉嚨痛、肺部病變、肝炎、心肌炎、腎炎等症狀。

常州一名男子去年11月因身體不適前往江陰市人民醫院就醫，他表示，自己10天前從非洲回來後，就出現發燒、咳嗽、乏力，以及四肢肌肉酸痛等症狀，便伴隨心慌、胸悶。

醫生進行檢查時發現，男子的雙肺存在大面積的炎症病變。由於男子的肺部感染情況嚴重，醫生立刻將他轉至感染科病房接受進一步治療。

▲▼江蘇確診一例罕見「Q熱」人畜共通傳染病。（圖／翻攝江蘇新聞）

感染科醫療團隊注意到，男子剛從國外回來，結合非洲當地的流行病學背景，高度懷疑可能感染了某種特殊病原體。醫療團隊於是安排了支氣管鏡檢查，並透過灌洗液的基因檢測技術，最終鎖定了致病元兇「貝氏考克斯菌」（Coxiella burnetii），也就是「Q熱」（Q Fever）。

在醫護團隊的精心治療與護理下，男子的發燒、咳嗽、胸悶等症狀逐漸緩解，肺部炎症的情況也得到了明顯的改善，已經順利康復出院。

不過，男子感染的原因目前仍不明，醫生指出，「患者直到出院也沒有能提供接觸家禽的病史。」

根據疾管署資訊，Q熱是貝氏考克斯菌所引起之人畜共通傳染病，通常沒有症狀，但可能會造成懷孕的動物流產、死產或不孕；這些動物的胎盤組織、羊水、死胎及子宮排出物等含有大量的病原體，若未妥善處理且隨意掩埋，即可能污染環境而成為人類感染Q熱的重要感染源。

疾管署的資訊也提到，獸醫、毛皮業者、農場員工、屠宰場員工、畜牧業者及相關研究人員等，尤其是經常接觸牲畜（山羊、綿羊、牛隻等）的工作者，為Q熱的高危險群。

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