尹錫悅律師尹甲根稱「昨日才在官邸和總統見面」　批「逃跑說」為惡意造謠

▲南韓總統尹錫悅的法律代理人，律師尹甲根。（圖／翻攝自記者會）

記者蒲世芸／綜合報導

南韓總統尹錫悅去年12月初緊急發動戒嚴，法院批准高位公職者犯罪搜查處（公搜處）聲請的逮捕狀，然而執行逮捕時，卻面臨總統官邸頑強抵抗，檢警也持續進行攻堅總統官邸逮捕尹錫悅計畫，而今（8）日卻傳出尹錫悅已經逃離官邸。針對部分在野黨議員指控稱尹錫悅「離開漢南洞官邸，逃往第三地點」，對此，總統尹錫悅方面回應表示，這是「惡意的假宣傳」。

尹錫悅總統的法律代理人尹甲根（音譯）律師，於8日在首爾江南區韓國會議中心召開記者會提到：「有議員在國會散布謠言，聲稱『昨天接獲總統逃亡的舉報』，但這純屬惡意謠言。我昨天確實在官邸見到了總統。」律師尹甲根進一步補充說：「在以法治為基礎的自由民主國家—21世紀的韓國，竟然會出現有人為了特定目的製造如此惡意的謠言，令人深感羞愧。國會議員做出這種一般人都不會做的事情，實在令人遺憾又痛心。」

此外，尹總統方面表態，如果高位公職者犯罪搜查處（公搜處）等機構選擇申請逮捕令而非執行拘捕令，將配合接受羈押前的犯罪嫌疑人審訊（拘捕令實質審查）。尹甲根律師表示：「我們的立場是，先提起起訴，或者申請事前羈押令。屆時，我們將配合法院的審判程序。」