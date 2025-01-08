公園當賽車場！警當街壓制逮4台中猴　抄出刀槍...還有喪屍煙彈

記者鄧木卿／台中報導

台中警方昨（7）天傍晚獲報，一輛賓士車在坪林公園高速繞圈，員警到場後車子加速逃離，但不久後就自撞路旁車輛停住，員警趕抵攔阻，駕駛張姓男子拒不受檢，員警強行拖出車外壓制在地，車內有3男1女，有2人是通緝犯，查獲空氣槍2把、刀械2把、毒品79公克，4嫌以夜間拒絕夜間偵訊，不願提供來源，全案依違反毒品危害防制條例、妨害公務、公共危險等罪嫌移送台中地檢署偵辦。

▲▼太平警方強行將毒犯拖出車外，當街壓制逮4嫌。（圖／翻自黑色豪門企業）

太平警分局坪林派出所員警昨天下午5點多，獲報有輛賓士車在坪林森林公園內狂繞圈圈圈，將公園當做賽車場，員警前往處理示意停車，該車竟加速駛離，後來在東平路靠近一江橋，失控撞上路旁車輛才停住。

員警趕抵現場，但駕駛不願下車，於是強行拖出車外壓制在地，警方車內3男1女，24歲張男毒品通緝，25歲廖姓男子詐欺通緝，另2人為20歲黃姓男子、21歲陳姓女子，車內起出空氣槍2把、刀械2把、安非他命57公克、依托咪酯煙彈3個、重22公克，K盤2個、吸食器一批。

4人坦承持有毒品，但不願提供來源，說詞避重就輕，警方除依法究辦外，將向上溯源刨根毒品上游，以徹底根絕毒品危害、淨化治安。

▲太平警方在車內查獲毒品。（圖／民眾提供）