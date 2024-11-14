男大生閃貓重摔慘死！家屬急奔台中認屍　校方將發修業證書圓夢

▲▼男大生閃野貓重摔慘死機車仍滑行。（圖／民眾提供，下同）

記者鄧木卿／台中報導

就讀勤益科技大學進修部資管系2年級的林姓男大生，昨(13日)晚8點多下課騎車返回租屋處，行經太平區太堤東路（防汛道路）時，為了要閃躲從路旁突然竄出的野貓，車頭左偏，人重摔在對向車道，機車仍往前滑行數公尺撞上鐵皮圍籬和貨櫃屋才倒地，送醫搶救2小時宣告不治。家屬正從宜蘭趕來治喪，校方表示， 林這學期才轉來勤益，上課態度良好，將在林生告別式時頒發修業證書，一圓求學夢。

太平警方昨晚8點38分獲報，太平區太堤東路段（防汛道路）燈桿編號26390號前發生一起交通事故，林男躺在路中央，機車倒在前方數公尺的貨櫃屋，路面有隻死貓，貓旁有血，據後方同向的李姓女騎士供稱，她看到林男車頭左偏摔倒，她煞車不及，跟著自摔。至於林男是先撞死貓再自摔，或是為閃避貓而自摔，有待警方釐清。

李女打電話報警，救護人員隨即前往，林男頭部重創，經送醫急救，10點26分宣告不治，李女四肢擦挫傷，無生命危險，雙方經檢測均無酒駕情事，警方將蒐集相關跡證，釐清事故肇因。

校方發出聲明稿表示，13日因閃避動物造成傷亡的交通事件，學校深感悲痛與震驚。林同學的離去，讓我們失去了一位優秀的學生。

校方表示，事發後學校已聯繫林同學的家屬，表達最深切的慰問，並提供急難慰問金協助家屬處理後續事宜，校方並將全力協助家屬進行保險理賠，並主動提供「修業證明書」讓學生圓夢。同時，為了協助同班同學們度過這段哀傷的時刻，學校已安排專業諮商師進駐，隨時提供心理輔導服務，幫助同學們釋放情緒並逐步復原。

對於這起不幸事件學校深感遺憾，校內將進一步加強行車安全的教育宣導，避免此類事件發生。學校承諾將持續關注林同學家屬的需求，並陪伴所有同學共度這段艱難的時刻。

▲男大生閃野貓重摔慘死，校方將發修業證書圓夢。（圖／校方提供）

