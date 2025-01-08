指國民黨不「惡質」！　傅崐萁：不會如民進黨搞大罷免

▲國民黨團召開時事回應記者會。（圖／記者屠惠剛攝）



記者崔至雲／台北報導

民進黨立院黨團總召柯建銘日前表態，要罷免41席國民黨區域立委。國民黨立院黨團總召傅崐萁今（8日）召開記者會宣布，黨團立場清楚，就是做好工作、完成人民託付，「沒有要對民進黨立委提起罷免」；同時呼籲總統賴清德、柯建銘不要再唱雙簧，國民黨絕對不會屈服。

面對柯建銘稱要罷免藍委，藍委賴士葆昨一度稱，黨團將啟動反制罷免，要罷免38位區域綠委；但沒多久黨團幹部稱，只是在討論，那是個人意見。

國民黨團今召開時事回應記者會，傅崐萁表示，每位代表民意的國會議員，都有免於恐懼的自由，執政黨用暴力恐嚇甚至拳腳相向，動輒鼓動群眾包圍國會，這在21世紀極其罕見。看看南韓總統尹錫悅的下場，南韓國會議員被包圍是多勇敢展現民意。

傅崐萁呼籲賴清德懸崖勒馬，不要再兩手策略，一手呼籲跟立法院長韓國瑜喝咖啡，另一手是柯建銘罷免41席區域藍委。

傅崐萁諷，柯建銘人老珠黃，因為柯是領薪水的人也是為賴清德工作的人，非常辛苦，又是不分區立委，賴清德不願意伸出的手，就由柯建銘伸出，完全執行賴清德的想法。

傅崐萁呼籲，請賴清德、柯建銘不要再唱雙簧，對國會要全面罷免，就是要推動獨裁，國民黨絕對不會屈服，也不會像賴清德、柯建銘、民進黨如此惡質。國民黨會做好工作，所有立委都會完成人民託付，守好自己的選區，把該為人民服務的事情做好，讓國會正常運作。

傅崐萁強調，國民黨團已經清楚表達，做好本分工作，沒有提起對民進黨任何立委罷免。至於所有對賴清德暴政、柯建銘囂張要對付民主國會所造成的反彈跟因應作為，都保持尊重，「不會對民進黨立委有任何相關行為」。