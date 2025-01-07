西藏6.8地震已致「95死」…搜救仍持續！　記者會上全體默哀

記者廖翊慈／綜合報導

西藏日喀則市定日縣7日上午9時05分發生規模6.8地震，震源深度10公里。據《新華社》報導，震央附近有不少房屋倒塌，目前已有95人罹難，還有人受困中。日喀則市政府7日下午召開記者會，記者會現場，全體起立，向罹難人員默哀。

▲▼現場房屋殘骸。（圖／翻攝自微博）

據《北京日報》報導，相關人員在記者會上說明地震最新情況，經初步排查，截至下午3點，地震已造成95人遇難，130人受傷，房屋損毀正在統計中；定日縣絨轄鄉電力中斷，措拉山口和加措拉山口出現塌方，救援車輛能夠通行。

▲▼記者會上全體默哀。（圖／翻攝自微博）

本次地震影響鄉鎮有，定日縣措果鄉、曲洛鄉、長所鄉、尼轄鄉、加措鄉、協格爾鎮，定結縣郭加鄉、江嘎鎮，薩迦縣雄麥鄉，拉孜縣曲下鎮、查務鄉、芒普鄉、錫欽鄉、拉孜鎮。

▲西藏地震救災現場。（圖／新華社，上同）

地震發生後，西藏日喀則市立即啟動抗震救災一級響應，並迅速調集森林消防、武警、公安、部隊等各方力量3400餘人、車輛器械150餘輛，前往一線進行人員搜救工作，調派醫護人員340餘人趕赴震區救治傷者及受困人員，同時，緊急向震區調撥了一批自發性熱米飯、礦泉水、泡麵、防寒大衣、防寒鞋、被褥、床、帳篷等救災物資。



西藏軍區也迅速啟動緊急應變計畫，派出前進指揮組前往災區，先遣組抵達定日縣長所鄉了解狀況，第一批200多名官兵增援定日縣長所鄉，某陸航旅兩架直升機起飛進行空中勘察。目前，第二批1500餘人準備待命，6架直升機做好出動準備。