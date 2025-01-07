西藏6.8強震「床在往上跳」！遊客被震醒嚇壞　只抓襪子衝出門

記者柯振中／綜合報導

大陸西藏日喀則市7日上午發生6.8強震，恐怖的災害令居民措手不及，至今已有95人因地震而喪命。對此，有遊客還原事發當下的驚悚瞬間，當時感覺「床都往上跳」，嚇得他抓了襪子就趕緊衝出門，相當恐怖。

▲西藏強震已造成95人死亡。（圖／翻攝新華網）



綜合陸媒報導，西藏日喀則市拉孜縣的居民「芹寶」表示，日喀則天亮的時間比較晚，大約要到上午8點40才會完全天亮。8點多手機收到地震通知的時候，預警提示為4級左右，當時大家沒有太過在意，而是繼續睡覺。

沒想到，到了上午9點左右，手機又跳出了地震預警通知，接著開始天搖地動，就連房子都開始搖晃。芹寶當時在室內站不穩，嚇得趕緊打開房門，結果發現戶外狼藉一片，許多磚頭、物品砸落在地面，還有大量車輛遭砸，也有房子裂開，相當恐怖。

▲西藏強震已造成95人死亡。（圖／翻攝新華網）



還有一名劉姓男子表示，地震發生時，他正在日喀則市的一間飯店休息，睡夢中突然感覺「床都往上跳」，搖晃大約1分鐘，嚇得他來不及收拾，只抓了襪子就趕緊衝出門。

劉男說，等到他出門，發現有許多直升機在空中盤旋。目前日喀則市的生活大多恢復正常，不過日定縣等地區情況較為嚴重，救援工作仍在進行中。