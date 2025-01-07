　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

西藏6.8強震「床在往上跳」！遊客被震醒嚇壞　只抓襪子衝出門

記者柯振中／綜合報導

大陸西藏日喀則市7日上午發生6.8強震，恐怖的災害令居民措手不及，至今已有95人因地震而喪命。對此，有遊客還原事發當下的驚悚瞬間，當時感覺「床都往上跳」，嚇得他抓了襪子就趕緊衝出門，相當恐怖。

▲▼西藏強震增至95死　災區空拍畫面曝光。（圖／翻攝新華網）

▲西藏強震已造成95人死亡。（圖／翻攝新華網）

綜合陸媒報導，西藏日喀則市拉孜縣的居民「芹寶」表示，日喀則天亮的時間比較晚，大約要到上午8點40才會完全天亮。8點多手機收到地震通知的時候，預警提示為4級左右，當時大家沒有太過在意，而是繼續睡覺。

沒想到，到了上午9點左右，手機又跳出了地震預警通知，接著開始天搖地動，就連房子都開始搖晃。芹寶當時在室內站不穩，嚇得趕緊打開房門，結果發現戶外狼藉一片，許多磚頭、物品砸落在地面，還有大量車輛遭砸，也有房子裂開，相當恐怖。

▲▼西藏地震。（圖／新華社）

▲西藏強震已造成95人死亡。（圖／翻攝新華網）

還有一名劉姓男子表示，地震發生時，他正在日喀則市的一間飯店休息，睡夢中突然感覺「床都往上跳」，搖晃大約1分鐘，嚇得他來不及收拾，只抓了襪子就趕緊衝出門。

劉男說，等到他出門，發現有許多直升機在空中盤旋。目前日喀則市的生活大多恢復正常，不過日定縣等地區情況較為嚴重，救援工作仍在進行中。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
快訊／邱軍撞死運將還肇逃　法官裁准羈押禁見
爆「柯文哲帶錢回家」被陳佩琪告　許富舜︰無奈承受
修法加嚴才一年！　立法院三讀修正「放寬外役監遴選門檻」
快訊／又是波音！737客機緊急降落莫斯科
快訊／饗饗爆食物中毒！饗賓發聲了
3歲兒前刺24歲前妻！新北男在孩子面前被上銬逮捕

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

西藏6.8強震「床在往上跳」！遊客被震醒嚇壞　只抓襪子衝出門

西藏強震　國台辦發布台灣民眾狀況

西藏強震「釀95死」！　達賴喇嘛：我深感悲痛

西藏6.8地震已致「95死」…搜救仍持續！　記者會上全體默哀

西藏強震95死　陸委會表達慰問

西藏強震「災區空拍」曝光　增至95死130人受傷

找到了！《玫瑰的故事》男星赴泰拍戲失蹤　中國外交部：持續跟進

陸大眾點評內測「點仔」　用AI推薦餐廳及菜餚

陸男大生挑戰北京至香港「全坐大眾運輸」　13天花費僅800人民幣

嚼10年檳榔！42歲「網紅」罹口腔癌過世　曾切除右臉還發勸世文

#邱軍 撞亡計程車運將！撞擊畫面曝光

#林昱珉 赴宜蘭當12天補充兵！ 新北府前廣場搭巴士前往 #服役

警開槍畫面曝！男掛假車牌拒檢逆向狂飆　中彈才停下

#三重 傾斜民宅20：49突倒下！住戶來不及取貴重物品痛哭

歌手 #邱軍 開車撞死 #小黃運將 ！　疑酒駕 #肇逃 2天才到案

邱軍撞死計程車司機「肇逃2天」　照常上工唱跨年：一起變更好

三重傾斜民宅「20：49突然倒下」　住戶來不及取物痛哭！

#邱軍 撞亡運將稱「以為石頭」　家屬怒嗆肇逃：是不是人啊

#三重 民宅傾斜災情惡化！牆、地斷裂擴大撤離14戶

成毅「在哪跌倒就在哪社交」

西藏6.8強震「床在往上跳」！遊客被震醒嚇壞　只抓襪子衝出門

西藏強震　國台辦發布台灣民眾狀況

西藏強震「釀95死」！　達賴喇嘛：我深感悲痛

西藏6.8地震已致「95死」…搜救仍持續！　記者會上全體默哀

西藏強震95死　陸委會表達慰問

西藏強震「災區空拍」曝光　增至95死130人受傷

找到了！《玫瑰的故事》男星赴泰拍戲失蹤　中國外交部：持續跟進

陸大眾點評內測「點仔」　用AI推薦餐廳及菜餚

陸男大生挑戰北京至香港「全坐大眾運輸」　13天花費僅800人民幣

嚼10年檳榔！42歲「網紅」罹口腔癌過世　曾切除右臉還發勸世文

快訊／邱軍撞死運將還肇逃　法官裁准羈押禁見

消基會質疑「iRent租車蒐集過多個資涉違法」！公路局明上門行政檢查

快訊／國1「3車連環車禍」統聯客運被追撞　警消緊急到場救援

「16種好眠食物」一覺到天亮！　營養師激推：最好在早餐吃

YTR晨晨日本吃飯「燙到手變90度角」　服務生反應嚇壞她：我很驚訝

2屆奧運金牌安賽龍新年大爆冷！　0比2不敵李卓耀止步首輪

快訊／俄國烏塔航空飛行意外！波音737客機緊急降落莫斯科

爆「柯文哲帶錢回家」被陳佩琪告　許富舜︰師母提告，我無奈承受

「饗饗」疑似食品中毒！饗賓晚間發聲明：今明兩天全面清消

修法加嚴才一年！　立法院三讀修正「放寬外役監遴選門檻」

跑步機運行中...妹子誤踩遭甩飛　屁股重摔在地！狂跺腳塞奶求助

大陸熱門新聞

西藏6.8地震已致32死　居民嚇：被搖醒

美女主播變「性治療師」　日接4客月薪6位數

陸失聯男星最新照片曝光！ 剃光頭眼神呆滯...左腳疑有大面積傷疤

西藏6.8地震「大量房屋倒塌」　已有人身亡

西藏強震已53人喪生　習近平下指示

西藏6.8地震石礫散落馬路 民眾逃下樓邊跑邊喊：哇X！快跑！好可怕

西藏6.8級地震！珠峰大本營劇烈晃動

陸在「死亡之海」造太陽能長城

西藏強震釀近百死 達賴喇嘛：深感悲痛

西藏日喀則市6.8地震　震源深度10公里

西藏強震「災區空拍」曝光　增至95死

「最美光二代」掌陸光電巨頭 布朗大學海歸8年任聯席董事長

西藏強震上千屋倒！災民頭破血流嚇壞了

比中指惹禍？「鹿晗」三大社群遭禁

更多熱門

相關新聞

西藏強震　國台辦發布台灣民眾狀況

西藏強震　國台辦發布台灣民眾狀況

西藏日喀則市今（7）日上午發生強震，根據美國地質調查局（USGS）測定地震規模為7.1，中國地震台網則認定規模為6.8。大陸官方晚間表示，目前震區沒有涉及台灣民眾的災情。

西藏強震釀近百死 達賴喇嘛：深感悲痛

西藏強震釀近百死 達賴喇嘛：深感悲痛

西藏6.8地震已致95死！記者會上全體默哀

西藏6.8地震已致95死！記者會上全體默哀

莒光號「門沒關就駛離」竟是旅客惡意阻擋　台鐵報警：可罰百萬

莒光號「門沒關就駛離」竟是旅客惡意阻擋　台鐵報警：可罰百萬

西藏強震95死　陸委會表達慰問

西藏強震95死　陸委會表達慰問

關鍵字：

西藏地震強震日喀則日定縣影音

讀者迴響

熱門新聞

即／三重傾斜民宅倒下！住戶來不及取物痛哭

KTV包廂變刑場！他被暴打「眼球掉地」慘失明

警察年改三讀　所得替代率80％、退警月領7.4萬「比部會次長高」

建商挖垮民宅！三重受災戶悲控損失千萬

不只邱軍！這「2藝人」也曾酒駕撞死人

婆婆下令「輪流住院照顧大姑」　媳當場擊落！千人拍手

即／王天佑「綠島逃獄7.5hrs」　藏匿地點曝光

「饗饗」爆食物中毒！北市衛生局令停業

「急診上班請戴N95」醫護嘆：又要窒息了

快訊／邱軍撞死運將持續神隱…媽媽道歉

根本白吃！5保健食品「搭配禁忌」曝　營養師：都死翹翹了

仁川機場「狂傳一票災情」　台灣旅客勸世：沒趕上飛機

北市獸父警「7年性侵348次」！女兒慘淪酒後洩慾機器

翻身！　4星座2025苦盡甘來

3AV女優「全裸露臀演屍體」拍8小時　電視台還演男主角被水桶

更多

最夯影音

更多

#邱軍 撞亡計程車運將！撞擊畫面曝光

#林昱珉 赴宜蘭當12天補充兵！ 新北府前廣場搭巴士前往 #服役

警開槍畫面曝！男掛假車牌拒檢逆向狂飆　中彈才停下

#三重 傾斜民宅20：49突倒下！住戶來不及取貴重物品痛哭

歌手 #邱軍 開車撞死 #小黃運將 ！　疑酒駕 #肇逃 2天才到案

熱門快報

教你輕鬆解決節慶發胖困擾

教你輕鬆解決節慶發胖困擾

「文里補習班」開課啦！用營養的「奶白鮮魚豆腐湯」讓大家吃得好，體重也能控制得好

床控福音 平安夜名床太划算

床控福音 平安夜名床太划算

平安夜名床打造黑科技體驗，隨意調角度、舒壓按摩超舒適，為健康與享受省下大筆開銷！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面