2025春節連假三波塞車高峰時段曝光　疏運措施一次看

▲2025春節連假北分局轄管省道，疏運措施報你知。（圖／公路局北分局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

2025春節連假9天，公路局北區養護工程分局7日表示，預估北部地區南下返鄉車潮在1月24日下午5時至28日(除夕)上午會陸續湧現，雖然提早3天放假分散了返鄉車潮，但是國道南下方向仍可能在尖峰時段壅塞，建議用路人在國道1、3號車多時，可選擇台61線做為替代路線。

北區養護工程分局分析近三年春節期間北部地區交通特性，預估有四波車潮如下：1.第一波南下返鄉圍爐：1月24日下午5時至28日(除夕)上午，台64、65、66快速公路銜接國道路段及台61西濱南下(台15線70K鳳鼻~76K竹市延平路)會有較多車流。2.第二波初一參拜、短途走春：29日(大年初一)全日車流無方向性，省道周邊廟宇、短途走春及觀光風景區道路皆車多。

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3第三波初二回娘家、初三中長程出遊：傳統習俗自30日(初二)至31日(初三)，中長程車潮出現於各郊區省道及快速公路，各觀光風景區熱點車潮達高峰。4.第四波收假：31日(初三)下午1時起至2月2日(初五)出現於台61北上香山路段及各銜接國道的周邊要道。

公局轄管省道的管制與疏導措施說明如下：

(1) 公路局北區公路新建工程分局辦理台64線銜接台61線增設南向出入匝道工程，已於113年12月24日啟用，台64線南下返鄉或出遊用路人，可直接使用無縫銜接台61線主線，有效節省台北港前平面號誌化路口停等壅塞時間。

(2) 台68線西行南寮匝道自1月24日（小年夜前3日）晚間10時至2月2日(初五)晚間11時禁止左轉台15線南下，用路人需直行至台68線西行終點榮濱路再轉東大路或天府路匯入台15線南下。

(3) 台61線新港3街口亦自1月24日晚間10時至2月2日(初五)晚間11時封閉；鳳鼻尾隧道北口的竹1路口由1月24日下午3時開始封閉持續到2月3日(初六，上班日)上午9時，預估在1月28日（除夕）至30日（初二）返鄉團員圍爐、廟宇祈福、走春及回娘家等傳統習俗，南下方向每日會有較大車流；1月31日（初三）下午1時至2月2日日（初五）用路人陸續北返回工作崗位，北區養護工程分局為維持台61線疏運路廊用路安全，特別聘請義交於重要號誌化路口協助疏導，屆時請用路人遵守現場義交人員的指揮，確保路口淨空，依序前進。