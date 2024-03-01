提早掃墓！3／23起2周末國道通行費7折　清明節提早高乘載

▲清明連假預估將湧現大量車潮。（示意圖／記者呂佳賢攝）

記者李姿慧／台北報導

清明有4天連假，其中連假首日南下有1.6倍，接近歷史最大量，高公局規劃7大疏運措施，為鼓勵民眾提早掃墓，3月23日及24日、30日及31日等2周末通行費打7折；4月4日至7日連假期間每日0至5時暫停收費，由於今年清明節為10年來首次為連假首日，壓力不亞於春節，當天提前5至12時實施西部高乘載。

清明連假4月4日至7日共4天，清明節為連假首日，高公局預估假期交通量為111~123百萬車公里；其中首日南向可達72mvk，為平日的1.6倍，接近歷史最大量。

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高公局研判清明節連續假期首2日以南向車流為主，末2日以北向車流為主，首日為掃墓、返鄉旅次，第2-4日主要為旅遊旅次。

高公局長趙興華表示，清明連假疏運壓力不亞於春節連假，10年來第一次連假第一天就是清明節，若是在連假第二天或第三天返鄉掃墓，還可以分流，但今年是第一天，有掃墓、旅遊旅次，清明日出比春節早一個小時，比較早天亮，預期車潮會比較早湧現，因此第一天高乘載管制提早到清晨5點開始。

▲高公局長趙興華。（圖／記者李姿慧攝）

高公局表示，清明連假首日即為清明節，研判一早即有大量返鄉掃墓車流，當日提前於5時開始至12時實施西部國道高乘載管制，及時段性封閉部分匝道、匝道儀控等措施。其他交通管制措施則包括部分匝道及服務區便道時段性封閉、國5北向高乘載管制及匝道儀控等。

另鼓勵民眾提前利用周休掃墓，高公局表示，清明節連假前2個周休，包括3月23日、24日、30日及31日，採單一費率再7折收費，鼓勵提前掃墓分散連續假期車流。

七大疏運措施：

一、匝道封閉：

(一)假期前2個周六—113年3月23日及30日，5至12時，封閉國5石碇、坪林南向入口(石碇南向入口封閉期間，改為大客車專用入口)。

(二)113年4月4日，5至12時，封閉國1平鎮系統、埔鹽系統、西螺南向入口；0至12時，封閉國5石碇、坪林南向入口(石碇南向入口封閉期間，改為大客車專用入口)。

(三)113年4月5日，5至12時，封閉國1埔鹽系統、西螺及國5石碇、坪林南向入口(石碇南向入口封閉期間，改為大客車專用入口)。

(四)113年4月6日及7日，每日12至21時，封閉國1埔鹽系統、虎尾、國3西濱北向入口。

二、高乘載管制：

(一)假期前2個周日—113年3月24日及31日，15至20時，實施國5蘇澳、羅東、宜蘭及頭城等交流道之北向入口匝道高乘載管制。

(二)113年4月4日，5至12時，國1內湖至頭份(含高架堤頂、環北及機場系統)及國3木柵至香山，各交流道之南向入口匝道。

(三)113年4月5日至7日，每日13至18時，國5蘇澳、羅東、宜蘭及頭城交流道之北向入口匝道 (結束時間將視交通狀況機動調整)。

▲清明連假國道疏運措施。（圖／高公局提供）※點圖可放大

三、收費措施：

(一)單一費率再7折：113年3月23日、24日、30日及31日，計4日。

(二)單一費率：113年4月4日至7日。

(三)暫停收費：113年4月4日至7日，每日0至5時暫停收費。

四、開放路肩：

現有開放路肩措施照常實施外，連假期間每日增加開放路肩路段與時段供小型車行駛。

五、匝道儀控：

假期間將視各交流道行車狀況實施匝道儀控管制並機動調整。

六、替代道路：

(一)國5頭城往坪林地區，建議改走台9。

(二)國1、國3新竹往返台南地區，建議改走台61。

(三)國6台中往返南投地區，建議改走台63。

(四)國3霧峰往返國1台中系統、國3中港系統，建議改走台74接國4。

七、暫停施工：

113年3月23日、24日、30日及31日全日與4月3日12時至4月7日24時止，本局所轄路段全線暫停施工及例行養護作業(緊急搶修及不影響主線交通之工程除外)。