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春節連假預估四波車潮　北分局轄管省道疏運措施報你知

▲春節連假預估四波車潮

▲春節連假預估四波車潮，北區養護工程分局轄管省道進行疏運。（圖／北區養護工程分局）

記者楊淑媛／桃園報導

春節連假7天，8日起展開。公路局北區養護工程分局7日表示，預估北部地區南下返鄉車潮在小年夜(2月8日，連假首日)至除夕上午會陸續湧現，雖然提早1天放假分散了返鄉車潮，國道南下方向仍可能在尖峰時段壅塞，建議用路人在國道1號、3號車多時可選擇台61線；國道5號車多可以選擇台9線作為替代路線。

公路局北區養護工程分局分析近三年，春節期間北部地區交通特性，預估有四波車潮如下：
1.第一波南下返鄉圍爐：8日上午至9日(除夕)上午，台64、65、66快速公路銜接國道路段及台61西濱南下(台15線70K鳳鼻~76K竹市延平路)會有較多車流。
2.第二波初一拜拜、走春：10日(初一)全日車流無方向性，省道周邊廟宇、觀光風景區道路皆車多。
3第三波初二回娘家、初三走春出遊：傳統習俗自11日(初二)～12日(初三)，長程車潮出現於各郊區省道。短程出遊預計自12日(初三)上午起至13日(初四)中午出現。
4.第四波收假：13日(初四)下午~14日(初五)間出現於台61北上香山路段及各銜接國道的周邊要道。

在國道管制與替代路線規劃部分，預定2月12日（初三）至2月14日（初五）12~24時，封閉台61線銜接國3西濱交流道北上匝道，建議北上的用路人可續行台61線至前方83公里附近，右轉香山聯絡道銜接國3交流道北上。國道1號湖口至新竹路段為重現性易壅塞路段，公路局北區養護工程分局配合規劃台31線及台1線為往返新竹及桃園間的短程國道替代道路，北部鄉親由宜蘭北返時常選擇台2線為國5替代路線，歷次連假後期的收假車潮常造成福隆路段壅塞，建議善加利用台9線北宜公路為國道5號替代路線，亦是不錯選擇，提前避開國道及台2線福隆壅塞路段。

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