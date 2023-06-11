▲疫情衝擊停辦2年，台中薩克斯風比賽登場243人大顯身手，圖為首次參賽的新光國小選手張承恩。（圖／民眾提供）



記者游瓊華／台中報導

台中市師生薩克斯風比賽受疫情影響停辦2年，今年恢復舉辦，於昨、今(11)日在大里區瑞城國小盛大開賽，參賽隊伍共119隊，計243人參賽，讓師生們站上舞台大顯身手。有家長透露，這項活動非常有意義，讓小朋友能有臨場經驗，不僅能磨練膽量，更能從中互相切磋彼此更精進。

這次共有119支隊伍參賽，包括國小組67隊、國中組30隊、高中組10隊、教師組12隊，師生薩克斯風比賽演奏形式分為獨奏、重奏，每位參賽者全力演出，現場樂音飄揚。

台中市政府教育局長蔣偉民表示，市長盧秀燕重視豐富學校師生美感體驗，教育局積極舉辦各類藝術饗宴活動，師生薩克斯風比賽受疫情影響停辦2年，今年在大家殷切期盼下如期舉辦。台中市的薩克斯風樂器產業享譽全世界，透過此具台中特色的薩克斯風比賽，期能帶動更多師生學習樂器風氣，增進美感體驗的機會。

承辦此次賽事的大里區瑞城國小校長林詠勝表示，為讓薩克斯風好手互相交流、欣賞，徜徉在音樂的美好，享受薩克斯風悠揚的音樂魔力，學校團隊夥伴們積極辦理比賽事宜，也希望更多師生有機會接觸薩克斯風，一起分享音樂的美好。