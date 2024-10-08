輔大女碩生生前畫面曝！2國小任薩克斯風老師　年初才帶男友返鄉

▲輔大音樂系碩二張姓女學生主修薩克斯風 。（圖／翻攝女學生臉書）

記者陳以昇／新北報導

新北市新莊區輔大音樂系碩二女學生騎機車在中環路與一部BMW休旅車發生擦撞，因頭部重創送醫搶救不治；這名馬來西亞籍女學生主修薩克斯風，在新北市2所國小分別擔任社團及管樂團薩克斯風老師，今年農曆年還與男友回馬來西亞與家人一起過年，男友還貼文「希望一年比一年好」，沒想到時隔8個月，在這場意外天人永隔，輔大校方也發聲明，將全力協助家屬處理後續事宜。

據悉，馬來西亞籍僑生24歲張姓女子，在新北市新莊區輔仁大學音樂系念碩二，主修薩克斯風；8日上午10時許，張女騎機車沿著中環路往五股方向，騎乘在中間車道偏外側，在行經導盲犬學校前時，28歲簡姓女子開著BMW休旅車從停車場開出，張女刹車不及，撞上簡女BMW左前車頭，瞬間人車噴飛出去。

▼輔大馬來西亞籍女大生遭撞身亡 。（圖／記者陳以昇翻攝）

張女噴飛後頭部重擊地面，安全帽也脫離，頭部嚴重受創，鮮血直流倒地不起，警消救護人員到場時，張女已經無呼吸心跳，立即進行CPR後送往部立台北醫院急救，但因頭部重創搶救不治身亡。

輔大校方得知後表示「第一時間即派相關單位人員前往醫院瞭解及協處。對此不幸意外，深感不捨與遺憾，將全力協助家屬處理後續事宜」。目前已通知張女馬來西亞的家屬，並協助處理後事。

張姓女學生除了在輔大修研碩士學位外，也在三重區三光國小薩克斯風社團擔任指導老師，及新莊區光華國小管樂團二團擔任薩克斯風分部老師，對音樂相當執著認真；年初農曆年2月間，更與男友一起回馬來西亞與家人歡度過年，男友更貼文許願「希望一年比一年好」，沒想到才過8個月就天人永隔。