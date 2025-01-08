立委游顥邀經濟部、內政部考察竹山南雲產業園區　拚7月核准開發

▲立委游顥安排立法院考察竹山南雲產業園區，爭取加速力拚今年上半年核發開發許可。（圖／立委游顥辦公室提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

南投縣政府目前積極開發竹山南雲產業園區，在118年5月開發完成，將提供15至20家廠商投資，創造就業人口1200人，全年產值約11億元；立委游顥表示，內政部有望於7月核准設置。

立法委員游顥6日上午安排立法院經濟建設委員會考查南雲產業園區，經濟部政務次長何晉滄、經濟部產業園區管理局長楊伯耕、內政部地政司簡任視察洪天貺、國土署簡任視察朱偉廷、南投副縣長王瑞德、縣府建設處長張洲倉和計畫處長邱紹偉等人出席，並聽取規劃簡報；內政部地政司與國土署都和縣政府充分意見溝通，討論並達成趕在七月完成核准的共識。

南投赴縣長王瑞德指出，南雲產業園區面積15.41公頃，可提供產業用地約9.25公頃，土地權屬72%是公有地，私有土地佔28%；依照規劃，園區開發後，將提供木竹、家具、食品、批發等製造業投資發展，並配合產業發展政策及整體營運需要的支援產業。

王瑞德表示，該產業園區鄰近南雲交流道及彰南大橋，地處交通便利，配合周遭整體規劃配套，設置青年住宅、興建國民運動中心、興闢親子共融公園等設置，並將竹山在地特色竹產業導入；縣府也考量兼顧維持自然水文紋理，適度保留區域排水柯子坑支線現況，以不改道為原則，維持排水效益。

游顥表示，將爭取竹山南雲產業園區於2月進行內政部公益性必要性審查、3月召開內政部區委會大會審議、完成區域計畫，核准開發後，有助於青年返鄉回流，提升地方薪資水準，有望今年七月核准設置，並於115年底進行土地標租售作業；何晉滄也承諾站在產業園區主管機關立場，將全力協助、樂觀其成，且會比內政部更快同意核定。