專挑熟女騙感情！車手扮男公關吃飯約會+上床　吸金4千萬

▲詐團感情詐騙已進化到和被害人約會騙財騙色的地步，警方收網逮捕劉姓主嫌等20人到案。（圖／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／台北報導

刑事局偵九大隊7日宣布破獲假交友投資詐團，警方調查該詐團專門鎖定40歲以上熟女，以期約交往、騙財騙色方式要女性被害人提供資金挹注投資，甚至派男公關與被害人約會、上床，再以各類型投資、借貸名義詐騙女性被害人財產。刑事局偵九大隊2024年下半年開始調查，逮捕劉姓主嫌等同案共犯20人到案，這些騙財騙色的詐團狠撈4千萬，其中一名高雄市家庭主婦因誤信設局的投資詐騙，前後提領2600萬，檢察官複訊後將劉男及同夥3名詐團幹部4人聲押。

刑事局鎖定劉男在北市中山區租賃商辦，經營網路交友平台，2023年透過管道串接中國詐團機房後，在台籌組車手集團協助大陸詐團提領贓款，從2024年3月起，詐團透臉書廣告及交友軟體物色40歲以上熟女作為詐騙對象，車手謊稱是工廠老闆、中小企業承包商身分，每天對這些寂寞熟女噓寒問暖。





▲詐團感情詐騙已進化到和被害人約會騙財騙色的地步，警方收網逮捕騙色詐財的張姓保全。（圖／記者張君豪翻攝）

警方收網發現，這些遭詐騙的女被害人多是高齡單身女性、或者失婚婦女，其中有4人外出和詐團男車手吃飯約會，3名被害人甚至與詐團車手發生性關係，之後男方再以投資失敗，經營遇到困難為由向女方借錢，被害人財損金額普遍都在數十萬元新台幣，但因事涉私生活和隱私，往往讓被害人羞於啟齒。詐團拐騙失婚婦女的車手外貌並不突出，甚至年齡超過50歲，但關鍵就是在於每天甜言蜜語的問候和尬聊，往往讓被害熟女陷入感情衝動、誤判情勢。

刑事局從去年8月起陸續收網逮捕詐團車手，並從查扣手機及電腦等紀錄溯源追查，前後發動3波搜索行動，總計查扣現金29萬餘元、賓士車1部、手機33支、平板2台、筆電3部等證物。警方偵訊後將劉男等人依觸犯詐欺、洗錢防制法等罪嫌移送台北地檢署偵辦，劉姓主嫌及涉案幹部等人訊後遭檢察官聲押獲准，警方將持續溯源追查。

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