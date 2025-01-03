騙幫解凍資金！前立委助理詐虛擬幣商69萬　還拗付13萬酒店錢

▲男子假冒立委助理向虛擬幣商詐騙現金，還拗對方幫付酒店錢。（示意圖／達志影像）

記者劉昌松／台北報導

曾任立法委員助理的男子楊正義，涉嫌佯稱自己是立委鄭天財的榮譽顧問，在2022年間，向虛擬幣商謊稱可以幫忙解決資產遭凍結一事，幣商不僅給楊男65萬現金，還幫楊男支付酒店的消費13萬4千元後才發現受騙，事後楊正義認罪並與被害人和解，台北地檢署3日依詐欺取財罪嫌，將楊正義緩起訴處分。

據了解，楊正義多年前的確曾掛名鄭天財助理，但之後已在鄭天財辦公室無職務，日前在1場餐會上認識夏和公司負責人李東昇，得知李東昇經營的虛擬貨幣場外交易公司頗具規模，但因捲入詐欺洗錢案，用來接收客戶轉帳的戶頭被列為警示帳戶凍結，公司業務運作受到嚴重影響。

楊正義於是自稱還在擔任鄭天財的榮譽顧問，可以協助處理問題，被害人誤信為真，在2022年間陸續交付現金共65萬元，並代為轉匯楊正義自己上酒店的開銷13萬4千元，之後被害人收到所涉案件的不起訴處分書，但帳戶仍遭凍結，因此察覺受騙提告。

檢察官劉韋宏考量楊正義到案後坦白犯行，積極與被害人達成和解，在被害人同意下，給予楊正義緩起訴處分，處分期間1年，並須在緩起訴確定後，向公庫支付40萬元。