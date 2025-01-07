桃機1／16起續推「日本入境事先確認」　搭16航線可縮短通關時間

▲桃園機場與日本出入國在留管理廳合作「台日機場入境事先確認」作業，1月16日起實施。（圖／桃機公司提供）

記者蔡亞樺／台北報導

春節連假國人赴日旅遊高峰，桃園機場公司今宣布，將再次與日本出入國在留管理廳合作實施「台日機場入境事先確認」作業，自1月16日起至2月12日止，搭乘四大國籍航空16條航線、預計134個航班，可利用於候機室的等待時間辦理手續，預先確認入境資料，縮短抵達日本機場後的通關審查作業時間。

桃機去年寒假、春節辦理「台日機場入境事先確認」作業，旅客在適用航班的櫃檯辦理報到時，航空公司會提供宣傳單及日本入國紀錄卡，由旅客自行選擇是否於候機室向審查官辦理入境事先確認，完成後可減少入境日本的境管審查程序，吸引不少旅客參與。

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▲2024年台日機場入境事先確認的現場作業情況。（圖／桃機公司提供）

桃機公司指出，今年由中華航空、長榮航空、星宇航空及台灣虎航共有16條航線、預計134個航班參與，抵達機場除延續去年的函館、旭川、秋田、仙台、福島、新潟、小松、高松等機場，今年更增加岡山、茨城、宮崎、熊本及鹿兒島，共13個機場。

「台日機場入境事先確認」是由日本派遣審查官至桃園機場，旅客可利用登機前於候機室內的等待時間，透過護照確認、臉部照片拍攝及指紋採集等作業，辦理入境事先確認。

▲適逢寒假及春節假期，出國人潮多，旅客起飛前3小時可到機場櫃檯辦理報到及託運行李。（圖／桃機公司提供）

旅客抵達日本機場後，僅需再次確認為本人，且完成入境事先確認的認證即可入境日本，適用對象為從台灣出發至入境日本「短期滯在」（例如觀光、親人訪問及短期商務等滯在期間90天以內者) 的特定航班旅客，班機起飛前30分鐘停止受理。

桃機公司提醒，辦理入境事先確認時，旅客除了可出示手寫的日本入國紀錄卡之外，出發前已於Visit Japan Web（VJW）完成日本入境手續資料登錄的旅客，可選擇登入VJW操作並出示畫面(不可螢幕截圖)，供審查人員確認，拍攝臉部照片時，請取下墨鏡和口罩，抵達日本機場後，於入境通關時出示VJW的服務QRcode，以利辦理流程順暢。