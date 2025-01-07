2波強烈冷氣團襲台　低溫激凍「嘉義以北下探4度」

▲未來10天將有2波強烈大陸冷氣團影響台灣。（圖／翻攝Youtube頻道Hsin Hsing Chia）

記者蔡亞樺／台北報導

一波波的冷空氣持續南下，台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今指出，未來10天有2波強烈大陸冷氣團影響，周日深夜至下周一清晨受冷空氣及輻射冷卻雙重影響，嘉義以北空曠區有出現4至6度的低溫機率。

賈新興今在臉書分析未來10天的天氣狀況，明日午後宜花東有局部短暫雨。周四受大陸冷氣團影響，北海岸、基隆、大台北東側及宜花東有局部短暫雨，恆春半島有零星短暫雨。周五至下周一早上，有受強烈大陸冷氣團影響的機率。

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他表示，周五新竹以北及宜花有局部短暫雨，新竹至台中、南投、台東及恆春半島有零星短暫雨。周六至周日清晨，桃園以北及宜花有局部短暫雨，台中以南山區及台東亦有零星短暫雨。

賈新興提到，周四深夜至周五清晨3000公尺以上高山有降雪的機率留意，周日深夜至下周一清晨受冷空氣及輻射冷卻雙重影響，嘉義以北空曠區有出現4至6度的低溫機率。下周一至下周二各地天氣晴朗，午後花東山區轉多雲。

他說，下周三，桃園以北、宜花東及台南以南有局部短暫雨。下周四至下周五，受另一波強烈大陸冷氣團影響，桃園以北、宜花東及恆春半島有局部短暫雨，午後中南部山區亦有零星短暫雨。下周五，北海岸、基隆、大台北東側有零星短暫雨。

賈新興說，短期氣候預測趨勢顯示，宜蘭仍有持續降雨的機率，1月中旬氣溫偏冷，1月下旬至2月中旬，氣溫正常至略偏涼。超過5天後預報變動度大、不確定性較高，留意最新的預報資訊。