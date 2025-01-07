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今晚變天轉雨！下波冷空氣一路凍到周末　低溫跌破8度

▲▼行人,路人,低溫,口罩,寒流,冬天,濕冷,保暖,禦寒,羽絨衣,冬衣,冬季,東北季風,大陸冷氣團,氣象,降溫,天氣配圖。（圖／記者李毓康攝）

▲大台北東側、基隆北海岸、宜蘭、花蓮等地降雨今晚開始增多趨勢，明天降雨更明顯。（圖／記者李毓康攝）

記者蔡亞樺／台北報導

冷氣團發威，今日清晨苗栗三灣鄉4.2度，創入冬以來本島平地最低氣溫紀錄，天氣風險公司資深顧問吳聖宇指出，大台北東側、基隆北海岸、宜蘭、花蓮等地降雨今晚開始增多趨勢，明天降雨更明顯，第2波冷空氣南下，一路影響到周末，台南以北到宜蘭一帶空曠地區低溫有機會降到8度或以下。

吳聖宇今在臉書「天氣職人-吳聖宇」表示，新竹苗栗一帶是台灣輻射冷卻聖地，這幾年廣泛架設自動觀測站實際觀測，幾乎總是能囊括平地低溫排名的前幾名，苗栗三灣鄉大河今晨出現4.2度低溫，苗栗公館鄉7.4度，苗栗造橋鄉7.9度。台北站最低溫只降到14.2度，勉強達到大陸冷氣團的門檻標準。

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他說，乾冷情況今、明天還將持續，迎風面包括大台北東側、基隆北海岸、宜蘭、花蓮等地降雨今晚有慢慢增多趨勢，明天降雨更明顯一些，其他地方維持乾冷。今晚到明天清晨注意輻射冷卻低溫，台南以北到宜蘭一帶空曠地區仍有機會降到10度以下。

吳聖宇提到，周四、五受中高層短波槽通過影響，水氣增多，苗栗以北到東半部有短暫陣雨機會，台中以南雲量較多，山區也可能有局部短暫陣雨，中北部高山有機會出現局部冰霰或雪。

他說，緊跟著第2波冷空氣南下，一路影響到周末，冷空氣在周五、六影響較強，周日清晨也還是冷，周日白天冷空氣強度略有緩和，真正較明顯溫度回升可能要等到下周一白天之後。

氣象署將第2波冷空氣升級為強烈冷氣團，吳聖宇預估，台北站低溫可能降到12.4度或以下，台南以北到宜蘭一帶空曠地區低溫有機會降到8度或以下，局部單點如果有輻射冷卻作用發揮，溫度就會明顯偏低，周五到下周一之間清晨，都要特別小心輻射冷卻的低溫現象。

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