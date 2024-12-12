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社會 社會焦點 保障人權

「神明要和妳聊天」熊抱襲胸強吻少女　已婚淫乩童下場曝

▲桃園市女子指控父親從其幼年至成年期間，多次對其強性交、口交與猥褻得逞，但檢方多次傳訊女到庭說明均未到庭，偵結不起訴處分。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲彰化已婚男乩童假借神明降駕對小女孩襲胸強吻遭判刑。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者唐詠絮／彰化報導

1名20歲已婚乩童，多次假借神明降駕與少女聊天，為了博取女方信任，傳「神明有話交代」訊息，某日深夜藉著送飲料為由，不顧女孩反抗，熊抱強吻襲胸強制猥褻得逞，女孩家人得知後，報警提告，男子坦承冒用神明名義，想帶她出門、要讓她幸福，由於女孩家人至今無調解意願，法官依成年人故意對少年犯強制猥褻罪，判處乩童8月徒刑。

判決指出，男子自2020年在某間廟宇擔任乩童。明知前往問事的女孩未滿18歲，今年6、7月起，屢次傳Line訊息，誆騙「神明降駕附身」，要與女孩聊天，7月8日晚間再度假借降駕名義，傳訊「吾有交代哥哥(乩童)了」、「神明要去找你」，再以要送飲料為由，騎機車前往女孩住家，假意與女孩聊天，索吻不成熊抱親吻再襲胸，強制猥褻得逞，女孩不甘受辱，向家人說出此事，再前往警局報警提告。

男子應訊時，辯稱和少女是男女朋友關係，也徵得女孩同意親吻抱抱摸胸，但這說法遭到友人打臉，友人證稱「他多次載老婆，也看過她10幾次」，女孩確實沒有跟他交往，雖曾送被告男子生日禮物，但僅將他當成兄長，賀卡內容也以兄妹互稱，顯然是男子自我感覺良好。

法官審酌男子為逞一己私慾，假借神明降駕名義與被害人見面，再犯強制猥褻，除造成女孩心理壓力，亦對她身心健康與人格發展均有不良之影響，顯見被告法紀觀念薄弱，並特別強調，被告犯行，可能成為女孩「童年負面經驗」之一，而使其日後產生「創傷經驗再體驗」、「逃避」、「負面認知與情緒」、「過度警覺」等影響，衝擊其日後之生活、工作、人際關係。

法官念及被告終於在審理時坦承犯行，犯後態度尚可，也願與女孩洽談和解賠償，考量女孩家人無調解意願，依成年人故意對少年犯強制猥褻罪，判處乩童8月徒刑。全案可上訴。

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