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國中妹「被媽逼穿1物」超不舒服　一票苦主爆共鳴：穿到瘀青

▲胸罩,內衣。（圖／取自免費圖庫pexels）

▲有學生抱怨，被媽媽逼穿鋼圈內衣不舒服。（示意圖／Pexels）

網搜小組／劉維榛報導

「好心疼啊！」一名老師表示，有學生被媽媽逼穿鋼圈內衣，她穿上後不舒服，但媽媽不肯她脫掉，因此向原PO求援。由於這比較偏家庭私事，原PO也不知如何介入幫忙溝通，求問是否有過來人呢？文章曝光後，妹子紛紛直呼「小時候穿鋼圈內衣苦主+1，長大後自己買了無鋼圈穿，才發現那根本就是迷思！」

一名國中老師透露，最近女學生向她訴苦，媽媽只准她穿有鋼圈的內衣，避免日後胸型下垂，儘管知道家長出發點是好意，但這問題讓原PO感到難為情，「雖然現在冬天沒那麼熱，但可以理解鋼圈的勒感，這事我真的很難介入。」

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原PO表示，以前青春期時，有聽聞女生正在發育期間，要穿鋼圈內衣比較好塑形，但她是保持存疑心態，「想想就覺得好逼迫好心疼啊！」

對此，原PO也詢問大家怎麼看，「各位小時候家長會對內衣有沒有鋼圈...這麼嚴格要求嗎？」

文章曝光後，一票妹子回應，「從小討厭穿鋼圈胸罩，都穿運動型或軟鋼圈，一個人在家或睡覺也幾乎都不穿，國三就長到E也沒下垂，去醫美打雷射的時候被誇過胸型很漂亮，就算穿無鋼圈也很挺，說真的基因比較重要啦」、「覺得是基因+1，小時後根本不穿有鋼圈的...根本是刑具，現在胸型小E很正常，沒有外擴」、「我穿有鋼圈的會瘀青」、「穿什麼內衣不是重點，難受的是母親總是以『為妳好』全盤控制，讓人窒息的不是鋼圈，而是母親強烈的控制慾」、「我被我媽逼穿，穿到現在，重點是一樣垂」、「小時候穿鋼圈內衣苦主+1，長大後自己買了無鋼圈穿，才發現那根本就是迷思，無鋼圈反而比我之前穿的還要挺還要集中」。

也有網友推薦，「現在有軟鋼圈，也不用穿到勒，下胸圍合適，不空杯就有支撐的效果」、「日本有一款軟鋼圈＋立體杯，真的舒適」。

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