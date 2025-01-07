23歲嫩妻偷吃...他一刀捅肚怒殺小王　奪命綠帽男遭起訴續押

▲台中一名胡姓移工（棕衣者）不滿妻子阮女（白衣者）有婚外情，去年9月一刀殺了小王，近日起訴接押。（圖／ETtoday資料照）



記者許權毅／台中報導

台中市西屯區去年9月發生一起情殺案，一名胡男發現妻子阮女疑似跟一名泰國籍男子發生婚外情，上門理論時，竟朝該男腹部猛刺一刀，導致男子傷重死亡，警方事後在龍井區逮捕胡男，檢方近日偵結依傷害致死起訴胡男，今地院移審裁定接押。

檢警當時追查，胡男曾發現妻子阮女疑似與泰國籍同事發生婚外情，原以為已經斷聯。不料去年8月，胡男返回越南探親，阮女則趁機搬出，胡男在9月11日返回後，去找妻子阮女希望繼續同住，不料發現阮女仍跟該名同事保有聯絡，氣得直接前往談判。

3人在西屯區順和八街一處租屋處前談判，胡男疑似氣不過這段不倫戀長達1年多，且該男也有自己的正牌女友，卻遭戴綠帽，蒙在鼓裏。胡男一怒之下，持水果刀朝男子腹部猛刺，男子當場血流如注，慘死血泊中。

事後，胡男帶著阮女返回龍井區，警方則循線將人逮捕，並起獲水果刀一把，檢方複訊後認定胡男涉犯傷害致死罪，聲押獲准。

近日檢方偵結依傷害致死罪嫌將胡男起訴，今日在台中地院開接押庭，地院裁定續押，全案預計由國民法官審理。