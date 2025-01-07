台中20歲男半夜衝濱海樂園失聯　警探照燈一照...驚見他泡在海裡

▲台中一名20多歲男子5日在大安濱海樂園失聯，警方前往搜尋，使用探照燈朝海面照，果然找到人。（圖／記者許權毅翻攝）



記者許權毅／台中報導

台中一名20多歲男子5日與妻子吵架，竟一路從北屯區騎車1小時至大安區海邊，家人擔心他做傻事，嚇得通報警方，警方搜尋1小時後，發現他已經走入海裡，全身已經濕透，且當下僅13度左右，海水更加冰冷，警方看見後大喊苦勸，才把人拉上岸。

大甲警分局海墘派出所長陳甲林表示，事發在5日1時許，獲報男子失聯後，鎖定手機基地台定位在大安濱海樂園附近，陳甲林立即與員警林宥辰前往搜索，經來回尋找將近半小時，才發現男子機車停在一處堤防，人卻已經不見蹤影，同時也通報海巡、消防單位聯合搜索。

警方使用探照燈找人，發現當時正值漲潮，海面上出現一個人影，且已經快要載浮載沉，員警趕緊呼喊，發現他已經全身濕透、流鼻水，已經明顯失溫，員警趕緊將人拉上、安撫。

家人則從外地趕往派出所，見男子已經換好乾淨衣物、沖澡，並且飲用熱飲，平安無事，對於警方相當感激。

大甲分局長謝建國表示，對此次執勤員警表示高度讚許，強調警察肩負保護市民安全的責任，需具備高度使命感與同理心。他也提醒大眾，生命只有一次，無論面對任何困難，都可向警方或親友尋求協助，讓關懷與陪伴成為守護心理健康的重要力量。

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