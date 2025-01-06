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社會 社會焦點 保障人權

雞排妹為「黑菊姐」連戰三場全敗！法官：禁黑那「白」就可以？

▲▼ 鄭家純專訪。（圖／記者黃克翔攝）

▲雞排妹鄭家純遭網紅陳沂指「黑菊姐」提告又吞敗。（資料圖／記者黃克翔攝）

記者黃宥寧／台北報導

藝人鄭家純（雞排妹）不滿網紅陳沂在社群平台以「黑菊姐」稱呼她，認為此用詞影射且貶損其名譽，提告加重誹謗。案件經士林地檢署偵查後，檢方認定證據不足，作出不起訴處分。鄭不服，聲請再議進入高檢署審查，仍遭駁回。隨後，她進一步聲請法院准許提起自訴，試圖翻轉判決，然而士林地院日前裁定駁回，整起案件最終以三度敗訴告終。

鄭家純與陳沂的「黑菊」爭議可追溯至4年前，當時陳沂在臉書分享一張鄭家純秀臀的商業照片，質疑是否不慎露出肛門，隨即引發熱議。鄭家純當時強烈駁斥，表示自己有使用濕紙巾的習慣，不會因衛生紙摩擦導致色素沉澱。此後，雙方更在直播中正面交鋒近3小時，陳沂堅稱照片中的黑影是「黑菊」，鄭家純則解釋那是尾椎陰影。

然而，陳沂未因此停歇，持續在社群平台稱呼鄭家純為「黑菊姐」。鄭家純認為此用詞嚴重損害其名譽，憤而提告。然而，士林地檢署認為，陳沂的言論雖有尖酸成分，但未構成刑法定義的侮辱或誹謗，且「黑菊」一詞的使用主要基於鄭公開的下半身照片進行評論，屬於常見的體貌評價。檢方認為，語句雖粗鄙，但並未達到損害人格或人性尊嚴的程度，故作出不起訴處分。

鄭家純對此結果不滿，聲請再議至高檢署，但高檢署認為檢方處分正確，再度駁回。接連挫敗的鄭進一步向法院聲請准許提起自訴，希望透過法律程序捍衛自己的名譽。

雞排妹主張，華人社會中「黑色」通常帶有負面含義，甚至市面上還有專門針對私密處暗沉問題的醫美療程，因此「黑菊」一詞顯然具有貶抑。她認為，陳沂過去的學經歷以及雙方長期不和的背景，說明陳沂多次使用「黑菊」這個稱呼，帶有嘲諷和侮辱意圖。鄭也提到，陳沂曾在YouTube影片中用「黑菊姐」下標，並公開嘲弄地唱歌；在臉書貼文中，甚至影射「黑菊」與痔瘡、性生活混亂相關，這些內容都讓她感到被貶低和羞辱。

▲陳沂錄影掩不住得色 。（圖／記者葉文正攝）

▲陳沂「黑菊案」三戰全勝。（資料圖／記者葉文正攝）

然而，法官認為，「黑菊」一詞主要針對鄭家純自己公開的下半身照片進行評論，而這張照片中肛門位置皮膚的顏色成為話題。從語意來看，「黑菊」只是「菊花」代指肛門，加上「黑色」形容皮膚顏色，並沒有其他明顯含義。雖然鄭家純主張這些言論影射痔瘡或生活混亂，但相關證據顯示，這只是陳沂針對公開照片進行的體貌評論，並不涉及任何其他惡意影射。

另外，法官指出，膚色本來就是個人審美的主觀範疇，沒有統一標準。即使市面上有針對私密處色澤的醫美療程，也只是迎合個人偏好，並不能直接證明「黑菊」構成侮辱。鄭家純公開這張照片時，應該能預見公眾可能會對照片的各個細節發表評論，而評論肛門皮膚顏色屬於常見的體貌討論，並未超出社會通俗範圍。

法官還強調，雖然「黑菊」一詞經過網路擴散成為一個強烈標籤，但這與鄭家純本人的高網路聲量和主動公開照片的行為密切相關。公眾人物應有更高的容忍度，既然選擇公開照片，就應該接受包括正面和負面的評論，而不是要求所有言論都要迎合自己的感受。

最後，法官認為，若僅僅因為鄭家純不喜歡「黑菊」的評論，就要求法律介入，等於把個人情感名譽問題交給法律處理，這會限制言論自由，甚至引發言論審查的寒蟬效應。例如，如果「黑」被禁止，是否用「白」就可以？這會導致法律失去明確性。因此，光是因為陳沂使用「黑菊」一詞，就認定她犯公然侮辱罪，並不成立。

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