198封性騷信曝！碩士男恐嚇北市3女議員　怒喊：藍綠白全都死一死

▲家住高雄擁碩士學歷的楊姓男子對3名女議員寄出騷擾信件遭起訴。（資料圖／記者邱中岳攝）

記者黃宥寧／台北報導

民進黨與國民黨的3名北市女議員日前接連收到充滿性騷擾與恐嚇意味的電子郵件，內容極為不堪，例如「母豬肉便器」、「乖乖趴著，同時X死妳們」等羞辱性字眼。檢警追查後，迅速鎖定擁碩士學歷的楊姓男子。據查，楊男在1個半月內共寄出198封騷擾郵件，內容露骨且具威脅性，還多次公開議員的個人隱私資訊。士林地檢署偵結，依妨害自由等罪起訴。

調查顯示，家住高雄的37歲楊男從去年8月30日起，至10月8日止，透過2個電子郵件帳號向3名女議員寄出198封信件。信件充斥露骨的性暗示與羞辱性語言，例如稱被害人為「低賤母猪肉便器奴隸」，威脅「我要X死你們這些臭小猪」，甚至使用侮辱性措辭如「在泥巴裡翻滾的小猪奴隸才是最可愛的，回歸原始野地，再彼此釋放情慾的糾葛纏繞」。

其中，被害人之一在短時間內收到多達117封信件，另外2人則分別收到51封與30封。楊男還將受害人的電子郵件帳號改為真實姓名，公開給其他收件人，嚴重侵害隱私並損害名譽，對受害人的生活與心理造成巨大影響。

去年10月警方接獲報案後，由台北市刑警大隊科技犯罪偵查隊聯合多個分局成立專案小組，透過技術追蹤與發信手法分析，成功鎖定楊男為嫌疑人。10月8日下午，警方在楊男位於高雄鳳山的住處將其逮捕，現場查扣手機與筆記型電腦各1台，進一步確認寄信事證。

經檢警查看楊男寄出的198封信件，內容惡劣且帶有威脅，例如：「跟你生兩個孩子，一個月給你6萬孝親費」、「藍綠白全部都死一死！不要問國家為你做了什麼，要問你為國家做了什麼」。信中多次出現性暴力威脅與侮辱性語言，毫無底線。

據了解，楊男擁有電子工程碩士學歷，但長期無業，與開設公司的父母同住於高雄市鳳山區，疑似因感到無聊，利用手機向多名政治人物寄送恐嚇與性騷擾內容的電子郵件，其犯罪動機令人費解。

檢方認為，楊男行為已違反實行跟蹤騷擾行為及恐嚇危害安全、公然侮辱等罪嫌，其行為具有接續性，屬接續犯，並構成想像競合犯，依法建請法院從一重罪恐嚇危害安全罪論處。