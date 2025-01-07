蔣市府有依據可撤20%容獎　游淑慧爆：鼎越曾考慮此方案要請示沈慶京

▲國民黨台北市議員游淑慧受訪。（圖／記者陳家祥攝）



記者陳家祥／台北報導

民眾黨主席柯文哲因涉京華城弊案、政治獻金案等，遭求刑28.5年，北院三度開庭審理後，柯二度遭羈押禁見。而針對京華城是否停工、撤銷20%容獎等問題，議會調查小組召集人游淑慧提到，市府有依據可以認定京華城都市計畫有重大瑕疵，主動撤銷20%容獎；她透露，聽說本來鼎越有思考這件事情，要去請示沈慶京，「但沈具保時間太短，來不及請示又被羈押。」

游淑慧說，第一，京華城案現在北檢已經起訴，目前釋出的資料公務員已經認罪了，前副市長彭振聲、前都發局都委會執秘邵琇珮已經有對案情交代。第二，當時參加都委會的委員也有滿多位有表態提出反對意見，「所謂共識決不是真的共識，而是反對意見被漠視，用輾壓過去方式做出決定」，過程確實有不法跟重大瑕疵的情況存在。第三，根據監察院調查報告，四項容積獎勵是創設、且非法的。

游淑慧說，有這幾項原因存在，建議市府可以把主動權掌握在手上，認定當時細部計畫修正有重大瑕疵，可以把它撤銷，讓細部計畫回到原點，「也就是回到西松段這塊原本的都市計畫560%的容積率」，這樣鼎越公司就要回到它原本的選擇，是不是要來重新申請建照、回到原本容積率申請繼續蓋下去？這樣對整個地方、對鼎越來說，或許是損失最小狀況。

至於蔣市府若僅被動以停工處理，京華城是否會變成蔣任內的大巨蛋？游淑慧說，停工到司法定讞，時間可能長達10年，一個這樣大面積的空地，讓它施工到鋼筋水泥裸露狀況停工10年，不就是變成大巨蛋第二、爛尾樓？裸露長達5年、10年，對於市府觀感當然不好，對鼎越來說財務負擔也是沉重，大家都不希望看到這樣，整個狀態最好持續進行。

游淑慧強調，市府要把主動權掌握在手上，李四川1、2個月前就曾經拋出這顆球，呼籲鼎越主動放棄20%容獎，主動變更建照，一切工程可以繼續，可惜當時鼎越沒有接球。游認為，現在市府可以主動發第二顆球，撤銷目前細部計畫，讓鼎越接住第二顆球，就是變更建照把20%去除。

游淑慧透露，「我聽說本來鼎越有思考這件事情，要去請示沈慶京，但沈具保時間太短，來不及請示又被羈押。」

游淑慧說，可以給鼎越一點時間去思考，這對他們最有利，現在要主動放棄還來得及，當然市府應該下禮拜就會宣布決定，「我是覺得不要一直用停工方式拖時間，對雙方都、對地方都不利。」