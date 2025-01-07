轉帳給女友447萬展示財力　分手想討回遭判「不用還」

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圖文／CTWANT

中國黑龍江雙鴨山市近日一對分手情侶發生金錢糾紛，58歲許姓男子在追求38歲孫姓女子時，為了展示經濟實力、消除雙方年齡差距，曾於2020年12月建立戀愛關係後，分四次向孫女轉帳人民幣100萬元（折合新台幣約447萬元）。但後來兩人分手後，許男要求孫女歸還這筆款項，並提起訴訟。沒想到法院判決孫女不用償還。

根據中國媒體報導指出，在法院一審階段，許男主張這100萬元是以孫女名義購買理財產品的資金，所以要求孫女返還，理由是分手後資金應歸還其所有。

但案件進入二審時，許男的說法發生改變，他稱這筆錢是婚戀中的聘金，應依聘金退還規則處理。法院經審理後認定，轉帳行為缺乏相關證據支持許男的說法。雙方僅有微信聊天記錄，但內容未能顯示兩人之間存在保管合同或理財協議。

法院進一步調查發現，許男和孫女在轉帳前後並無書面協議，也未到銀行辦理任何涉及購買理財產品的具體操作。因此，法院認為100萬元的轉移行為是許男在戀愛關係中為追求孫女而進行的財產贈與，屬於一般贈與行為，不涉及法律上的保管合同或彩禮性質。

也因為如此，法院最終裁定許男對自身主張舉證不足，應承擔舉證不能的不利後果，駁回其再審請求，維持判決，確認孫女無需歸還這筆款項。

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