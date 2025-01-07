獨／北市退休女警淪車手！貴婦級打扮現身　自爆面交4次收600萬

記者陳以昇／新北報導

台北市捷運警察隊張姓前女警退休後涉嫌擔任詐騙集團車手，遭新莊警分局員警當場查獲，起出身上現金100萬元。她坦承自2024年至今已與被害人面交4次共600萬，但在現場態度極為不配合，對於受誰所託也拒絕交代，訊後依詐欺罪移送偵辦。據悉，在她尚未退休前，因不實申報便當費的案件，遭判刑4個月。

▲北市捷運警察隊張姓前女警退休後竟擔任車手遭警方逮捕 。（圖／記者陳以昇翻攝）

據了解，警方接獲報，有民眾遭遇愛情詐騙，被騙600萬現金，6日下午3時許，再與被害人要面交200萬，57歲張姓前女警穿戴著burberry圍巾、手提包，擔任車手前往取款時被當場逮捕，並起獲現金100萬元。她供稱這並非首次擔任車手，已與被害人面交4次，但拒絕供出上游詐騙集團，警方訊後依詐欺罪移送偵辦。

張女在捷運警察隊服務期間，曾在2017年6月起，擔任東門站駐點勤務時，為方便申報誤餐費，使用商店免用統一發票的收據，充當便當店收據，向單位不實申報38份便當，每份誤餐費為80元，期間詐領逾3000元。2020年9月士林地檢署偵結後，依偽造文書罪起訴。

士林地方法院審理認為，張女行為已構成行使偽造私文書罪，審理時態度良好，坦承犯行，當庭表示會記住教訓，已有悔意不會再犯，考量犯案動機、目的、手段及商家、捷警隊損失，判處有期徒刑4月，得易科罰金，並宣告緩刑2年。