近期飛機不平靜！越捷飛一半突冒煙　法航機艙失壓迫乘客戴氧氣罩

圖文／鏡週刊

近期全球飛機消息不平靜，大小事故頻傳，光是在本月3日，包括越捷航空與法國航空都傳出飛行途中、機艙出問題的消息，把乘客們都給嚇壞。

越捷航空一架A321客機，本月3日從越南芽莊飛往澳門途中，機艙突然出現濃煙與焦味。從乘客拍攝的影片可見，機上乘客都相當驚慌，並不斷大喊，「哈囉返航、返航哈囉，哈囉返航」，甚至有人開始大哭。

幸好最後班機安全返航回越南芽莊機場，不過航空公司尚未公布具體故障原因。乘客則心有餘悸地說，「別遇到第二次了，嚇死了全嚇死了」、「飛出去沒有沒有50哩，機艙裡頭冒煙了」。

同樣在3日，法國航空一架A318客機當地時間晚間9時半於戴高樂國際機場起飛，原定飛往西班牙巴塞隆納，但起飛約17分鐘就發生狀況，機艙內突然失壓，機長宣布進入緊急狀態，緊急返航回到戴高樂機場。最後飛機在晚間10時12分安全降落，法航也為旅客安排替代班機。

乘客拍攝的畫面可見，乘客全都戴上氧氣罩。不過據英國《每日郵報》報導指出，當時由於飛機沒有達到「下降高度」，因此氧氣罩並不是自動掉落，而是在空服員協助下、用手動方式讓氧氣罩落下。

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