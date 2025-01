接近「科技奇異點」？OpenAI執行長最新發文　突冒2句話超玄

▲阿特曼今年第一篇X貼文引發熱議。(圖/路透)



記者吳美依/綜合報導

OpenAI執行長阿特曼(Sam Altman)發布今年第一篇貼文,突然提出人類正在靠近科技奇異點(singularity),卻又模糊指出其中的「界線不明」,不禁令人聯想到AI研發所伴隨的隱憂與不確定性,讓各界熱議是否帶有弦外之音。

阿特曼在X發文表示,自己一直想要寫一篇「六字小說」,也就是近年流行的一種寫作風格,必須把故事濃縮成6個英文字彙。如今,他也發布第一篇內容,「靠近奇異點,分不清是哪一邊」。

i always wanted to write a six-word story. here it is:

___



near the singularity; unclear which side.