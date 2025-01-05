接近「科技奇異點」？OpenAI執行長最新發文　突冒2句話超玄

▲阿特曼今年第一篇X貼文引發熱議。（圖／路透）



記者吳美依／綜合報導

OpenAI執行長阿特曼（Sam Altman）發布今年第一篇貼文，突然提出人類正在靠近科技奇異點（singularity），卻又模糊指出其中的「界線不明」，不禁令人聯想到AI研發所伴隨的隱憂與不確定性，讓各界熱議是否帶有弦外之音。

阿特曼在X發文表示，自己一直想要寫一篇「六字小說」，也就是近年流行的一種寫作風格，必須把故事濃縮成6個英文字彙。如今，他也發布第一篇內容，「靠近奇異點，分不清是哪一邊」。

i always wanted to write a six-word story. here it is:

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near the singularity; unclear which side. — Sam Altman (@sama) January 4, 2025

阿特曼坦言，他也覺得這段「六字故事」意義模糊，「這句話應該是關於模擬理論，或者不可能得知（科技奇異點）起飛的關鍵時刻發生在何時，但我也喜歡它有很多其他的解讀方式。」

福斯新聞報導，「奇異點」指的是，科技變得如此先進，以至於超出人類控制範圍，甚至可能對人類文明造成嚴重破壞。而模擬理論（simulation theory）認為，所有存在都可能是模擬、例如電腦創造出來的，整體而言被認為比較不切實際，更像是哲學討論，而非科學或政治主題。

由於阿特曼在AI領域的關鍵地位，這篇貼文格外引發熱議，還有網友留言直呼，「兄弟，你不能隨便推文寫下這種東西。」