「台灣人知道我」辰己涼介很開心！預測日職排名　母隊只掛倒數第2

▲辰己涼介曾在頒獎典禮上扮成小金人。（圖／翻攝Instagram@tatsumi1227）



記者吳美依／綜合報導

日本「樂天金鷲」外野手辰己涼介回顧2024年的風風雨雨，他坦言過去一年並不好過，但聊到去年12強賽之後，在台灣知名度提高，「雖然不清楚是好印象或者壞印象，但還是有點開心。」

辰己涼介6日現身妻子鈴木Serena的YouTube節目，與另外2名棒球網紅，大談日本職棒的排名預測，其中回顧了動盪的2024年，也特別提及在台灣知名度提高一事。

辰巳談到了自己對於球隊的感受，「我屬於樂天金鷲隊，我想贏得冠軍」，雖然上個賽季以「B級球隊」的表現告終，但大家都已經盡力奮戰了。在今年的日職排名預測環節，他預測軟銀繼續奪冠，歐力士第二名、日本火腿第三名、羅德第四名、樂天第五名，西武則是墊底，「我們一起加油吧。」

辰己涼介在12強賽前放話「如果輸給台灣就改練投手」，卻遭中華隊完封，被台日網友洗臉。未料，在頒獎典禮上，他又變裝小金人、日本武士和開膛手傑克，引發正反兩面評價。

此外，辰己涼介的私生活，多次鬧上新聞版面。他與妻子2022年結婚，卻因為被家長反對，而與爸媽斷絕關係。鈴木Serena比辰己涼介年長11歲，人生歷練驚人，一路從輟學單親媽媽翻身，成為銀座女公關、企業家，甚至攻讀哈佛商學院等。