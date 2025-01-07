尹錫悅逮捕令難執行！南韓公搜處聲請「延長期限」　與警方爆矛盾

▲南韓高位公職者犯罪搜查處。（圖／達志影像／newscom）

記者羅翊宬／綜合外電報導

南韓總統尹錫悅去年12月初緊急發布戒嚴，派軍警封鎖國會。在經過3次傳喚卻未獲回應後，高位公職者犯罪搜查處（公搜處）獲得批准執行逮捕令，然而本月3日執行時卻遭遇總統官邸警護處頑強抵抗，最終以失敗收場。對此，公搜處向法院聲請延長逮捕令期限，並一度委託警方執行逮捕令。

根據《韓聯社》，隨著尹錫悅逮捕令的執行期限即將到期，由公搜處、警察廳國家搜查本部、國防部調查本部所組成的「合作搜查本部」昨（6）日晚間6時45分向首爾西部法院聲請延長逮捕令的執行期限。

據悉，公搜處去年12月31日獲得首爾西部法院所批准的尹錫悅逮捕令，執行期限長達一周，至本月6日晚間11時59分截止。

▲南韓總統官邸警護處在官邸出入口停放4輛大型巴士作為「車牆」，阻攔公搜處與警方進入。（圖／VCG）

儘管公搜處、警方於3日前往位於首爾市龍山區漢南洞的總統官邸執行逮捕令，由150人所構成的逮捕小組參與，並投入2700名機動隊警力，但在面臨總統官邸警護處以車牆與「人肉圍牆」頑強抵抗後，為了避免流血衝突發生，最終在經過5個半小時的對峙下，公搜處宣布撤退，逮捕行動以失敗收場。

面臨外界的批評與排山倒海的壓力，公搜處5日晚間9時臨時向警察廳國家搜查本部特別搜查團發送公文，委託警方執行尹錫悅逮捕令，不過從公文內容來看，警方對此項決定根本不知情，顯然雙方尚未經過協議。

對此，警察廳認為，公搜處的公文內容恐怕存在法律瑕疵，因此拒絕公搜處的委託。最後，公搜處才於6日下午3時42分表示，將在公搜處、警察廳所組成的「合作搜查本部」體制下執行尹錫悅總統逮捕令。

▲位於首爾市龍山區漢南洞的南韓總統官邸。（圖／達志影像）

根據韓媒《紐西斯通訊社》，現場記者今（7）日上午9時守候在公搜處辦公室大門前，詢問「請問有計畫與代理總統崔相穆會面嗎」、「大概哪個時間點會再度執行逮捕令」、「針對委託警方執行逮捕令，有任何想補充的嗎」，不過公搜處處長吳東運、次長李載昇皆避而不答。

韓媒《東亞日報》採訪發現，公搜處、警方組成的逮捕小組3日前往總統官邸執行尹錫悅逮捕令，在距離官邸200公尺前，遭到官邸警護處所設下「3次防線」阻擋，警方向公搜處建議，應該將官邸警護處長朴鍾俊以特殊妨害公務執行罪的現行犯逮捕；不過，此項提議卻遭公搜處婉拒。最後，逮捕行動以失敗告終。

▲南韓公搜處處長吳東運6日前往公搜處。（圖／達志影像／newscom）

事後，警察廳國家搜查本部非常戒嚴特別搜查團長禹鍾壽6日在和共同民主黨國會議員面談時，曾經當場吐露對於公搜處的不滿，「以為我們警察是什麼提供勞動服務的機關嗎？對於公搜處的水準，我們的忍耐也是有極限的！畢竟搜查現存的國家權力（指總統）不是在開玩笑。」

警方某內部關係人士更痛批，「因為要承擔過於沉重的法律責任，所以才將總統逮捕令的執行交給我們嗎？」