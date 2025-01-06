　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

南韓沒人敢逮捕總統！公調處抓尹錫悅失敗　請警方動手還被拒絕

▲▼ 南韓總統尹錫悅。（圖／路透）

▲南韓政府去年底以涉嫌刑法上主導內亂罪、濫用職權罪，向首法院聲請尹錫悅逮捕令，不過逮捕令將在6日深夜到期。（圖／路透）

文／中央社

韓國警察廳國家偵查本部6日表示，高級公職人員犯罪調查處（公調處）委託警方對總統尹錫悅執行逮捕令的公文存在法律爭議，意味警方實際上已拒絕公調處的委託。

針對尹錫悅簽發的逮捕令將於6日結束時（台灣時間6日晚間11時）到期，韓聯社稍早報導，公調處已要求警方接手執行。

不過，警察廳國家偵查本部特別偵查團副團長白東欽6日在記者會表示，經過內部法律研討後，警方認為公調處的公文存在法律爭議，關於執行逮捕令一事將繼續與公調處協商。

白東欽也說，警方在戒嚴聯合偵查組（聯偵組）體制下依法律和原則嚴格偵辦，將繼續為緊急戒嚴偵查全力以赴。

特別偵查團相關人士指出，公調處6日上午7時送來公文，「委託警方指揮尹錫悅逮捕令和搜查的執行工作」。不過，執行逮捕的主體是公調處，因此委託警方執行的做法存在法律爭議，過去也沒有警方代替檢方執行逮捕令的前例。

由公調處、警察廳國家偵查本部特別偵查團及國防部調查本部共同成立的戒嚴聯合偵查組（聯偵組），於3日共同執行尹錫悅的逮捕令，卻因總統警衛處攔阻而無功而返。當時，警方也派出刑警到場提供協助。

尹錫悅去年12月3日宣布戒嚴引發政局動盪，並在同月14日被韓國國會彈劾停職，首爾西部地方法院又於同月31日簽發尹錫悅的逮捕令，這是韓國憲政史上司法機關首次對現任總統採取強制措施。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
快訊／三重民宅倒塌！　侯友宜最新說明
每天接客4次！港美女主播變「性治療師」　自爆月薪6位數
快訊／王天佑藏匿地點曝光　「天氣太冷」自行回監獄
人妻和同事摩鐵大戰5小時！她認「愛上了」　綠帽夫難過天天哭
快訊／急凍！13縣市低溫特報
快訊／找到人了！王天佑晚間自行爬回監獄
快訊／三重民宅倒塌！　侯友宜到場

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

南韓沒人敢逮捕總統！公調處抓尹錫悅失敗　請警方動手還被拒絕

百萬網紅媽一屍2命！　「吃晚餐噎到」全家面前窒息亡

揭破4.6億公共工程弊案！記者遭鈍器毆打亡　遺體在承包商家尋獲

航空公司CEO預測：機票5年內退場　登機靠生物辨識搞定

血汗飛行？　報告：濟州航空2024上半年「維修延誤」航班數居冠

狗狗的報恩！把玩具球球叼回家送4歲小主人　結果是土製炸彈

北韓恐在首爾引爆核彈！屍體「蒸發成灰」大樓崩塌　200萬人死傷

前女模腹痛就醫驚覺罹癌　腫瘤破裂「切除8器官」現況曝光

濟航空難可避免？同機場曾爆「超大鳥擊」　百人客機引擎失效轉降

下大雨後散步發現「地上亮亮的」　男好奇挖出394克拉藍寶石

【2歲就懂吸貓】寶寶張嘴想偷襲貓貓媽制止：不可以吃哥哥

正妹花2萬元開箱 #Toyz 鍋癮子　驚見小果蠅！被招待松阪豬當補償

出國前在機場發現老公護照剩8天過期 人妻崩潰結局奇蹟發生

【趁洗車當面偷罵女友XD】見她開門秒縮：小公主來囉

丁禹兮「二度牽虞書欣下台」　互唱對方的歌…閃到全場看傻

石頭點歌「請勿站在椅子上」　阿信即興創作：太荒謬XD

【超有創意】療癒系「炸雞攤」給你滿滿情緒價值

聲樂老師登台前「耳機突沒聲」　工作人員急救援...她拍片道謝#星光雲REELS

四輪違停紅線喊「我人沒下車」　女騎士氣炸理論：暫停都不行！

王子弟弟邱宇辰爆紅「賺1年抵前10年」　敖犬包3600禮金..「他結婚我們不包」

南韓沒人敢逮捕總統！公調處抓尹錫悅失敗　請警方動手還被拒絕

百萬網紅媽一屍2命！　「吃晚餐噎到」全家面前窒息亡

揭破4.6億公共工程弊案！記者遭鈍器毆打亡　遺體在承包商家尋獲

航空公司CEO預測：機票5年內退場　登機靠生物辨識搞定

血汗飛行？　報告：濟州航空2024上半年「維修延誤」航班數居冠

狗狗的報恩！把玩具球球叼回家送4歲小主人　結果是土製炸彈

北韓恐在首爾引爆核彈！屍體「蒸發成灰」大樓崩塌　200萬人死傷

前女模腹痛就醫驚覺罹癌　腫瘤破裂「切除8器官」現況曝光

濟航空難可避免？同機場曾爆「超大鳥擊」　百人客機引擎失效轉降

下大雨後散步發現「地上亮亮的」　男好奇挖出394克拉藍寶石

快訊／三重建案「挖倒」隔壁公寓！侯友宜：絕對追究業者責任

2025印度上天下海 　2025探索太空產業技術拼全球第四、深海任務目標潛入6千公尺

巴特勒季中交易難？首選3隊都沒戲　美媒估熱火等夏天2選1

「人工智慧」的未來變革與挑戰　從技術驅動到倫理抉擇

賴薇如「子宮外孕痛失寶寶」遭吐槽　直球回擊酸民：好無腦！

歐洲豪華汽車品牌「大陸銷量明顯萎縮」！展間出現倒閉潮已關4000家

快訊／毒販王天佑「綠島逃獄7.5hrs」　藏匿地點曝光

快訊／13縣市低溫特報！大陸冷氣團+輻射冷卻　急凍跌破10度

快訊／找到人了！綠島毒販王天佑越獄　晚間自行回到監獄

快訊／三重民宅倒塌「緊急疏散23戶60人」！侯友宜到場

5人開進蘇花隧道副駕喊：減速！　被BMW超車...一早看新聞沉默了

國際熱門新聞

百萬網紅媽一屍2命　吃晚餐噎到窒息亡

韓總統官邸來硬的！4大巴「組車牆」抗逮捕

男趁媽酒醉多次撿屍亂倫！法院判性侵不成立

來台交流！西班牙女赴泰　被大象攻擊亡

單親媽下海「8小時激戰620男」爆紅！

下雨後散步「地上亮亮的」　男挖出394克拉藍寶石

波音787起飛前「起落架冒煙」　中斷起飛當場爆胎

烏兵近身肉搏倒地　「媽媽再見」下秒自爆亡

北韓恐在首爾引爆核彈！屍體蒸發200萬人死傷

星巴克CEO上任　宣布「這款咖啡」不賣了

人妻大方揪3P「只限女生」！丈夫爽80人斬

摺疊椅突垮掉！　金屬管插進他肛門

砲灰！澤倫斯基：北韓軍2天「一個營」全滅

女連續33年每天只吃水果　58歲現況曝光

更多熱門

相關新聞

報告：濟航去年上半年「維修延誤」航班數居冠

報告：濟航去年上半年「維修延誤」航班數居冠

南韓濟州航空7C2216號班機空難造成179人死亡，僅2名空服員倖存。這起事件引發對廉價航空安全性的疑慮，而南韓政府一項統計揭露，2024年上半年因維修造成航班延誤的情形就屬濟州航空最多。

北韓恐在首爾引爆核彈！屍體蒸發200萬人死傷

北韓恐在首爾引爆核彈！屍體蒸發200萬人死傷

濟航空難前同機場曾爆鳥擊　客機急轉降

濟航空難前同機場曾爆鳥擊　客機急轉降

下藥毒殺父親！24年後再審「改判無罪」反轉

下藥毒殺父親！24年後再審「改判無罪」反轉

美國務卿布林肯訪韓獲代理總統崔相穆接見

美國務卿布林肯訪韓獲代理總統崔相穆接見

關鍵字：

尹錫悅南韓

讀者迴響

熱門新聞

快訊／歌手邱軍撞死運將！　疑酒駕「肇逃2天後才到案」

爆紅歌手邱軍撞死人「4天後照常唱跨年」　連唱3場喊：讓我們一起變更好

即／三重傾斜民宅倒下！住戶來不及取物痛哭

一票年輕人氣到「流行改戴有線耳機」！粉專曝原因

根本白吃！5保健食品「搭配禁忌」曝　營養師：都死翹翹了

邱軍撞死小黃運將畫面曝　闖禍竟無良落跑

邱軍隱瞞撞死人內幕曝光：怕演出邀約全泡湯

快訊／綠島監獄受刑人越獄！　警方追緝中

百萬網紅媽一屍2命　吃晚餐噎到窒息亡

邱軍1年3好友離世「陪睡遺體」陷低迷一直喝酒麻痺

爆紅歌手邱軍撞死人「肇逃2天」　唱片公司回應了

入冬最強冷空氣來了　「非常濕冷」恐剩6℃

快訊／綠島監獄受刑人王天佑跑了！正面照曝光

韓總統官邸來硬的！4大巴「組車牆」抗逮捕

同事裝忙加班　她聽老闆1句話傻眼了

更多

最夯影音

更多

【2歲就懂吸貓】寶寶張嘴想偷襲貓貓媽制止：不可以吃哥哥

正妹花2萬元開箱 #Toyz 鍋癮子　驚見小果蠅！被招待松阪豬當補償

出國前在機場發現老公護照剩8天過期 人妻崩潰結局奇蹟發生

【趁洗車當面偷罵女友XD】見她開門秒縮：小公主來囉

丁禹兮「二度牽虞書欣下台」　互唱對方的歌…閃到全場看傻

熱門快報

教你輕鬆解決節慶發胖困擾

教你輕鬆解決節慶發胖困擾

「文里補習班」開課啦！用營養的「奶白鮮魚豆腐湯」讓大家吃得好，體重也能控制得好

床控福音 平安夜名床太划算

床控福音 平安夜名床太划算

平安夜名床打造黑科技體驗，隨意調角度、舒壓按摩超舒適，為健康與享受省下大筆開銷！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面