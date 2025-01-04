妻騙回娘家約會小王　夫手機見「床上相擁照」綠炸

記者黃翊婷／綜合報導

一名人夫控訴，妻子小花（化名）自2023年7月起突然出現2、3天不回家的狀況，妻子聲稱是回娘家居住，實際上卻是跑去與阿傑（化名）約會，他甚至在妻子的手機中發現親密床照、「愛你」等曖昧對話，憤而決定對阿傑提告求償50萬元。新竹地院法官日前審理此案，並判阿傑應賠償人夫20萬元較為適當。

▲人夫在手機中發現小花與阿傑的親密照片。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

人夫在判決書中主張，小花結婚5年之後，突然莫名出現2、3天沒有回家的狀況，經他詢問，小花聲稱是回娘家居住，卻被娘家人否認；後來他意外在手機裡發現小花與阿傑的曖昧對話，包含「愛你，我的XX」、「XX要相信我，我不會離開你」等等，甚至還有兩人在床上擁抱的親密照片。

人夫氣憤表示，現在他已經與小花離婚，小花與阿傑的行為嚴重侵害到他的配偶權，因而決定對阿傑提告求償50萬元。而對於上述指控，阿傑表示，對人夫的主張沒有意見。

新竹地院法官認為，從小花與阿傑的對話內容、親密照片來看，兩人顯然已經有超越普通朋友交往分際的關係，確實侵害到人夫的配偶關係身分法益，且情節重大，考量到雙方的身分、地位及經濟狀況等因素，最終判阿傑應賠償人夫20萬元較為適當，全案仍可上訴。