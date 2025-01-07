陳智菡「對話2字」咬死柯文哲　木可金流串供新鐵證

▲遭法官認定涉京華城案串供的陳智菡，另與柯文哲談木可案時提及「死棋」，形同認罪。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

前民眾黨主席柯文哲因京華城及政治獻金案遭起訴，歷經3次羈押庭攻防，2日被裁定羈押禁見3個月，柯與辯護律師正擬定法庭戰答辯，場外民眾黨前立委蔡壁如與黨團辦公室主任陳智菡卻為「誰害阿北被收押」開打，陳、蔡2人證詞都牽動柯案。本刊掌握，陳與柯去年8月討論因應偵訊應答方向，講到木可內帳時認為是「死棋」，這說法也等同認罪。

前民眾黨主席柯文哲2日因京華城與政治獻金案，2度遭台北地方法院裁定羈押，前立委蔡壁如的臉書隨即遭柯粉留言灌爆，指她「翻供」造成柯又被押，蔡則留言回應：「羈押的處分書沒有蔡壁如的翻供！有陳智菡的串證！」對此，陳智菡也公開反擊：「這不是害柯文哲，什麼才是害柯文哲？」2人你來我往，火藥味十足。

台北地院已擇定23日首次傳柯競總財務長李文宗等人開庭，過年後再密集提訊柯文哲；但外界好奇，北院為何會大逆轉裁定重押柯文哲？以及到底是白營誰的證詞影響法官心證？

▲前民眾黨主席柯文哲1月2日遭裁定羈押禁見3個月，意外引爆陳智菡與蔡壁如間戰火。

本刊調查，去年8月木可公司帳戶疑雲曝光，陳智菡在白營內部討論時就提出「死棋說」，坐實柯將政治獻金納為己用的指控；另蔡壁如證稱USB行動硬碟檔案使用者「WEN」就是柯文哲，咬死柯就是硬碟檔案唯一編撰者，2大事證分別是柯侵占政治獻金與京華城收賄的關鍵證據，對柯殺傷力不相上下。

根據起訴卷證資料顯示，陳智菡在李文宗等被告因假帳風暴遭搜索傳喚一週後，於去年8月22日向柯文哲表示：「競選總部跟木可又簽了一個約，是競總收入的10%，要給木可當授權金」「我問李文宗，競總收入的10%是什麼」「他說是政治獻金」。陳接著對柯說：「原本我還希望他（李文宗）可以換個說法，說是其他收入」「但他好像已經告訴檢調競總收入指的是『政治獻金』，這幾乎是死棋」「我們真的要想想，要如何保住您的能量」「這已經不是木可的成本高於他們賣給競總的服務可以解決，而是您簽了約，同意他把政治獻金當作木可的收入來源」。

▲被指翻供害柯文哲被收押的蔡壁如（圖）在臉書寫「羈押處分書沒蔡壁如翻供！有陳智菡串證！」

柯文哲隨即回覆陳智菡：「結論，先放消息，我們現在正在找會計師來簽證，這也需要時間，我們已經去找台北市會計師公會來幫忙。把整個故事串接，重點是讓大家知道我們下個禮拜會開結案記者會，然後大部分的問題現在都有解決。當然我們還需要利用這些時間來解決木可的問題。」之後，民眾黨即發函台北市會計師公會，希望派員協助查核，但公會同月28日聲明，經過徵詢五名會員，均未獲意願，「本案無人接任。」

▲李文宗（左）去年8月遭約談後無保請回，卻立即透過陳智菡與柯文哲串供。

柯文哲到案9月10日應訊時針對木可是不是黨營事業時？他回答表示，木可算是友好外部企業，木可是要幫助民眾黨的發展，柯文哲還說：「絕大多數的金主不願意曝光，就會變成是投資案及購買案」，由於這做法明顯是為了規避《政治獻法》的監督，印證了柯文哲到案前陳智菡在討論木可案時提到的「死棋」說。知情人士指出，從柯與陳智菡當時的對話看得出來，他們已知木可案違法，還忙著找已遭列被告的李文宗串供，並設法串接故事要帶風向。

★《鏡週刊》提醒您，任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪。



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