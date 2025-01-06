每天接客4次！美女主播變「性治療師」 自爆月薪6位數

▲香港藝人何慕詩從娛樂圈轉行當性治療師，高昂收費讓她每月賺進6位數。（翻攝IG@jesuiscynthia）



圖、文／鏡週刊

過去以「六合彩女郎」形象深植人心、活躍於香港演藝圈的何慕詩，憑藉亮麗外型和精湛演技，深受觀眾喜愛。近年來，她毅然決然轉換跑道，投身性治療領域，並以專業知識及經驗，協助許多人解決相關問題，月收入高達10萬元港幣（約42萬元台幣）。

香港藝人何慕詩最近在YouTube節目分享轉型成性治療師的背後動機，她表示藝人工作雖然光鮮亮麗，但較為被動，對醫學擁有熱情的她決定積極尋求更具挑戰性的發展。因此，她遠赴澳洲雪梨大學，深入研究「性健康輔導治療」領域，並取得碩士學位。

何慕詩成為性治療師後發現這份工作涉及的領域非常多元，涵蓋婚姻輔導、性別認同方面的協助，工作期間曾面臨許多挑戰，包括客戶的不合理要求和騷擾，不僅有客戶直接問她是否會手口並用協助，還收過精液或不雅照性騷擾，雖然部分人用有色眼光看待，誤解她是性工作者，但是她強調自己的治療著重於心理層面。透過詳盡的背景調查，包括成長經歷、人際關係等，再運用談話療法或心理治療等專業手法，協助病患解決心理問題。

根據《星港頭條》報導，儘管何慕詩每天只服務4組客戶，但每小時高達1,200至1,500港幣（約5,082元到6,352元台幣）的收費，讓她的月收入輕鬆突破10萬港幣（約42萬元台幣）。



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