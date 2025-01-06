　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

每天接客4次！美女主播變「性治療師」 自爆月薪6位數

香港藝人何慕詩從娛樂圈轉行當性治療師，高昂收費讓她每月賺進6位數。（翻攝IG@jesuiscynthia）

▲香港藝人何慕詩從娛樂圈轉行當性治療師，高昂收費讓她每月賺進6位數。（翻攝IG@jesuiscynthia）

圖、文／鏡週刊

過去以「六合彩女郎」形象深植人心、活躍於香港演藝圈的何慕詩，憑藉亮麗外型和精湛演技，深受觀眾喜愛。近年來，她毅然決然轉換跑道，投身性治療領域，並以專業知識及經驗，協助許多人解決相關問題，月收入高達10萬元港幣（約42萬元台幣）。

香港藝人何慕詩最近在YouTube節目分享轉型成性治療師的背後動機，她表示藝人工作雖然光鮮亮麗，但較為被動，對醫學擁有熱情的她決定積極尋求更具挑戰性的發展。因此，她遠赴澳洲雪梨大學，深入研究「性健康輔導治療」領域，並取得碩士學位。

何慕詩成為性治療師後發現這份工作涉及的領域非常多元，涵蓋婚姻輔導、性別認同方面的協助，工作期間曾面臨許多挑戰，包括客戶的不合理要求和騷擾，不僅有客戶直接問她是否會手口並用協助，還收過精液或不雅照性騷擾，雖然部分人用有色眼光看待，誤解她是性工作者，但是她強調自己的治療著重於心理層面。透過詳盡的背景調查，包括成長經歷、人際關係等，再運用談話療法或心理治療等專業手法，協助病患解決心理問題。

根據《星港頭條》報導，儘管何慕詩每天只服務4組客戶，但每小時高達1,200至1,500港幣（約5,082元到6,352元台幣）的收費，讓她的月收入輕鬆突破10萬港幣（約42萬元台幣）。


更多鏡週刊報導
疑巨型「黑色死神」襲擊！濟州航空失事前關鍵畫面曝光　專家：比機身大10倍
爆曾「親眼見柯文哲帶政治獻金回家」　醫受訪回應質疑：「他」一直不爽捐的10萬不見了
日本知名公園驚見「女優野外露出」　事情鬧大片商急下架道歉

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
快訊／三重民宅倒塌！　侯友宜最新說明
每天接客4次！港美女主播變「性治療師」　自爆月薪6位數
快訊／王天佑藏匿地點曝光　「天氣太冷」自行回監獄
人妻和同事摩鐵大戰5小時！她認「愛上了」　綠帽夫難過天天哭
快訊／急凍！13縣市低溫特報
快訊／找到人了！王天佑晚間自行爬回監獄
快訊／三重民宅倒塌！　侯友宜到場

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

每天接客4次！美女主播變「性治療師」 自爆月薪6位數

《玫瑰的故事》男星疑在「泰緬遭綁架」　他直言：已剃頭進園區

陸外交部「首個80後」發言人亮相　45歲郭嘉昆成第35任發言人

青藏高原新發現銅礦2000餘萬噸　四地合計資源潛力1.5億噸

「鹿晗」三大社群全遭禁關注！　工作室聲明：直播中不良示範

90歲「百萬網紅奶奶」吳老大過世　她留下告別影片：不要難過

發財了！青藏高原新發現「2000餘萬噸」銅礦　將成世界級生產基地

陸1500間企業參展CES　AI應用新品發佈料衝至4位數

受困冰層下！河北冬泳者已罹難　專家指「1點」：導致逃生錯覺

「最美光二代」掌陸光電巨頭　布朗大學海歸8年任聯席董事長

【2歲就懂吸貓】寶寶張嘴想偷襲貓貓媽制止：不可以吃哥哥

正妹花2萬元開箱 #Toyz 鍋癮子　驚見小果蠅！被招待松阪豬當補償

出國前在機場發現老公護照剩8天過期 人妻崩潰結局奇蹟發生

【趁洗車當面偷罵女友XD】見她開門秒縮：小公主來囉

丁禹兮「二度牽虞書欣下台」　互唱對方的歌…閃到全場看傻

石頭點歌「請勿站在椅子上」　阿信即興創作：太荒謬XD

【超有創意】療癒系「炸雞攤」給你滿滿情緒價值

聲樂老師登台前「耳機突沒聲」　工作人員急救援...她拍片道謝#星光雲REELS

四輪違停紅線喊「我人沒下車」　女騎士氣炸理論：暫停都不行！

王子弟弟邱宇辰爆紅「賺1年抵前10年」　敖犬包3600禮金..「他結婚我們不包」

每天接客4次！美女主播變「性治療師」 自爆月薪6位數

《玫瑰的故事》男星疑在「泰緬遭綁架」　他直言：已剃頭進園區

陸外交部「首個80後」發言人亮相　45歲郭嘉昆成第35任發言人

青藏高原新發現銅礦2000餘萬噸　四地合計資源潛力1.5億噸

「鹿晗」三大社群全遭禁關注！　工作室聲明：直播中不良示範

90歲「百萬網紅奶奶」吳老大過世　她留下告別影片：不要難過

發財了！青藏高原新發現「2000餘萬噸」銅礦　將成世界級生產基地

陸1500間企業參展CES　AI應用新品發佈料衝至4位數

受困冰層下！河北冬泳者已罹難　專家指「1點」：導致逃生錯覺

「最美光二代」掌陸光電巨頭　布朗大學海歸8年任聯席董事長

快訊／三重建案「挖倒」隔壁公寓！侯友宜：絕對追究業者責任

2025印度上天下海 　2025探索太空產業技術拼全球第四、深海任務目標潛入6千公尺

巴特勒季中交易難？首選3隊都沒戲　美媒估熱火等夏天2選1

「人工智慧」的未來變革與挑戰　從技術驅動到倫理抉擇

賴薇如「子宮外孕痛失寶寶」遭吐槽　直球回擊酸民：好無腦！

歐洲豪華汽車品牌「大陸銷量明顯萎縮」！展間出現倒閉潮已關4000家

快訊／毒販王天佑「綠島逃獄7.5hrs」　藏匿地點曝光

快訊／13縣市低溫特報！大陸冷氣團+輻射冷卻　急凍跌破10度

快訊／找到人了！綠島毒販王天佑越獄　晚間自行回到監獄

快訊／三重民宅倒塌「緊急疏散23戶60人」！侯友宜到場

2歲兒見母討奶喝「拍乳扯衣」 媽咪無奈QQ：在外也這樣

大陸熱門新聞

陸在「死亡之海」造太陽能長城

「最美光二代」掌陸光電巨頭 布朗大學海歸8年任聯席董事長

比中指惹禍？「鹿晗」三大社群遭禁

司機被乘客認錯！竟找到「雙胞胎哥」與失散父母團聚

陸男星拍戲「泰緬邊境」失聯3天 女友發文求助「請大家幫幫我」

發財了！青藏高原新發現「2000餘萬噸」銅礦

美女主播變「性治療師」　日接4客月薪6位數

結冰瀑布斷裂砸落！女遊客重摔受傷

《玫瑰的故事》男星疑在泰緬遭綁架

8成畢業生出國不歸？陸清大公布數據

受困冰層下！河北冬泳者已罹難

90歲「抖音網紅奶奶」吳老大過世

陸外交部「首個80後」發言人亮相 45歲郭嘉昆成第35任發言人

生於光緒年間！福建123歲人瑞元旦過世

更多熱門

相關新聞

談泰勒絲　喬歐文：我早走出來了

談泰勒絲　喬歐文：我早走出來了

大家還記得2023年4月，傳出與泰勒絲（Taylor Swift）交往近6年後決定分手的喬歐文（Joe Alwyn）嗎？雖然雙方都拒絕討論感情細節，但在分手近2年後，現在喬歐文終於開金口了，表示自己已經走出情傷，「別人走不出來是你們自己的問題。」

王浩宇爆：每次看到邱軍都在喝酒

王浩宇爆：每次看到邱軍都在喝酒

基隆6村里萬戶將停水23小時！提醒提前備水

基隆6村里萬戶將停水23小時！提醒提前備水

增955禁養物種挨批　農業部回應

增955禁養物種挨批　農業部回應

泰女來台賣淫　八大業者先出招防政府圍堵

泰女來台賣淫　八大業者先出招防政府圍堵

關鍵字：

轉型性治療師香港藝人何慕詩娛樂圈鏡週刊

讀者迴響

熱門新聞

快訊／歌手邱軍撞死運將！　疑酒駕「肇逃2天後才到案」

爆紅歌手邱軍撞死人「4天後照常唱跨年」　連唱3場喊：讓我們一起變更好

即／三重傾斜民宅倒下！住戶來不及取物痛哭

一票年輕人氣到「流行改戴有線耳機」！粉專曝原因

根本白吃！5保健食品「搭配禁忌」曝　營養師：都死翹翹了

邱軍撞死小黃運將畫面曝　闖禍竟無良落跑

邱軍隱瞞撞死人內幕曝光：怕演出邀約全泡湯

快訊／綠島監獄受刑人越獄！　警方追緝中

百萬網紅媽一屍2命　吃晚餐噎到窒息亡

邱軍1年3好友離世「陪睡遺體」陷低迷一直喝酒麻痺

爆紅歌手邱軍撞死人「肇逃2天」　唱片公司回應了

入冬最強冷空氣來了　「非常濕冷」恐剩6℃

快訊／綠島監獄受刑人王天佑跑了！正面照曝光

韓總統官邸來硬的！4大巴「組車牆」抗逮捕

同事裝忙加班　她聽老闆1句話傻眼了

更多

最夯影音

更多

【2歲就懂吸貓】寶寶張嘴想偷襲貓貓媽制止：不可以吃哥哥

正妹花2萬元開箱 #Toyz 鍋癮子　驚見小果蠅！被招待松阪豬當補償

出國前在機場發現老公護照剩8天過期 人妻崩潰結局奇蹟發生

【趁洗車當面偷罵女友XD】見她開門秒縮：小公主來囉

丁禹兮「二度牽虞書欣下台」　互唱對方的歌…閃到全場看傻

熱門快報

教你輕鬆解決節慶發胖困擾

教你輕鬆解決節慶發胖困擾

「文里補習班」開課啦！用營養的「奶白鮮魚豆腐湯」讓大家吃得好，體重也能控制得好

床控福音 平安夜名床太划算

床控福音 平安夜名床太划算

平安夜名床打造黑科技體驗，隨意調角度、舒壓按摩超舒適，為健康與享受省下大筆開銷！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面