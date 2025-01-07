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拜財神爺改用蛋捲！她曝2大含意「錢財一直來」　3水果是地雷

▲金黃酥脆的蛋捲是不少台灣人愛吃的零嘴。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲金黃酥脆的蛋捲是不少台灣人愛吃的零嘴。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

網搜小組／閔文昱報導

隨農曆春節的腳步越來越近，許多民眾會到財神廟拜拜、希望新的一年能賺大錢。對此，有網友近日偶然得知，拜財神廟除了可以準備發財金外，還可以準備「蛋捲」，象徵幸福圓滿和財源廣進。貼文一出，引發熱議。

一名女網友在Dcard發文表示，她近日看到有網紅介紹，拜財神廟可以用蛋捲，因為拜財神要拜甜食，甜甜蜜蜜代表幸福圓滿，此外蛋捲的形狀圓長，也象徵錢財會一直進來，讓她不禁覺得有些道理，好奇「從小到大好像沒有拜過財神廟，印象中聽身邊的人說好像都準備一些什麼發財金的，拜蛋捲還是第一次聽到，大家拜財神廟都會準備什麼供品呢？」

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▲原PO表示，蛋捲象徵錢財會一直進來。（圖／翻攝自Dcard）

▲原PO表示，蛋捲象徵錢財會一直進來。（圖／翻攝自Dcard）

貼文一出，不少網友紛紛表示「拜旺來、金桔吧」、「找影片來看了，蛋捲也是蠻有寓意的」、「我們家都拜自己想吃的，不然沒人吃也是浪費」、「發糕！我媽每次都會準備發糕，代表發財」、「拜大桔大栗跟發糕吧」、「一堆金幣巧克力」、「這幾年89特別愛拜金虎爺」。

其中，也有專業網友揭露拜財神爺的禁忌，表示「避免可以連籽吃下再排出的水果，如芭樂、草莓及百香果，因為有「漏財」的意思；比如說貔貅，能夠招財的原因就是只進不出，所以像這種會明天見的都不要比較好。」

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