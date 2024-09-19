桃園土地公廟濺血！男持美工刀割傷拜拜翁還踹員警

▲蔣姓男子持美工刀突然朝被害人背後割下。（圖／平鎮警分局提供）

記者楊熾興／桃園報導

桃園市平鎮區一間香火鼎盛的土地公廟，傳出82歲柯姓男子在廟內遭一名50歲蔣姓男子持利器劃傷，經通知消防局到場救護，所幸並無大礙，警方隨即依據被害人提供之特徵，在案發地點附近發現疑似涉案之蔣姓男子，警方於盤查時，蔣男又出腳踹傷員警，員警立即依現行犯將其逮捕，訊後依傷害、妨害公務等罪嫌移送桃園地檢署偵辦。

▲造成柯男衣服被劃破割傷皮膚。（圖／記者楊熾興翻攝）

有民眾PO網表示，在土地公廟拜拜時，一名身著藍色衣服紅色短褲男子一直對著他們笑並試圖靠近他們，避開後，該名男子就對一名背對他在洗東西的阿公持美工刀割下去，「怎麼有人大白天在地公廟隨機攻擊人？」

▲▼警方獲報趕抵，蔣姓嫌犯又出踹傷員警，遭當場壓制逮捕移送偵辦。（圖／平鎮警分局提供）

昨日11時51分許，平鎮警分局龍岡派出所獲報在平鎮區龍江路土地公廟有民眾遭傷害案，立即趕到現場了解，柯姓男子稱於土地公廟遭一名男子持利器劃傷，經通知消防局到場救護，所幸並無大礙，警方隨即依據柯男提供之特徵，在案發地點附近發現疑似涉案之蔣姓男子。員警於盤查時，蔣男又出腳踹傷員警，被依現行犯逮捕，訊後依傷害、妨害公務等罪嫌移送桃園地檢署偵辦。

據了解，前往土地公廟拜拜的民眾都認識蔣男，因為他幾乎每天都會來土地公廟裝水喝，恰巧被害人柯男來拜拜洗水果時唸了嫌犯兩句而引發口角，蔣男憤而持美工刀割傷被害人。民眾說，蔣男平常不會這麼衝動，也不會與人發生爭吵。