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好苦命！「3星座」2025累出一身病　射手過勞免疫力狂降

▲低薪，過勞，過勞死，勞工，加班，工作，貧窮，窮忙，上班族。（示意圖／《ETtoday新聞雲》資料照，與本文當事人無關）

▲有3星座新的一年好苦命，可能累出一身病。（示意圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

記者李佳蓉／綜合報導

2025年到來，又是新的開始！不過，塔羅牌老師艾菲爾在命運好好玩節目中點名，新的一年有「3星座」為了生活與工作勞心勞力，健康因此亮紅燈，而最常見的就是「累出來」的毛病，第1至3名分別是射手座、水瓶座及牡羊座，他提醒應多留意自己的飲食與生活作息，以免身心狀態失衡。

2025年小心「累出毛病」星座Top3，請參考太陽、上升及土星：

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第3名：牡羊座－經常熬夜、身體發炎

新的一年牡羊座受到土星、海王星的影響，整體而言在工作上所要面臨的壓力會較多，或要負擔的責任範圍較大，隨著業務量的提升與工作「防守範圍」擴大，使得你投入工作的時間拉長，可能因為本身效率不佳，需要經常熬夜，長期下來身體抗議，進而出現各種發炎現象，可能暗示你有過度勞累的問題。2025年生病可能與經常熬夜、作息不正常有關。

▲▼職場,上班族,社畜。（圖／翻攝PAKUTASO）

▲水瓶座可能因新任務與自身喜歡的工作模式有所牴觸，而感到不開心。（示意圖／翻攝PAKUTASO）

第2名：水瓶座－勞心勞力、很不開心

2025受到冥王星進入水瓶座的天空的影響，累出的毛病是「新事件」所造成，在新的一年可能會有新的挑戰或任務等著你，你費盡心思，卻也因此有點不開心。

因水瓶座嚮往自由、灑脫的生活型態，或是較隨性的工作模式，一旦必須讓你因新任務而綁在特定空間裡，這樣的工作形態讓你感到不悅，身心也會出現反抗，可能因此湧現憂鬱、急躁或焦慮情緒。當發現自己在新的一年常常在職場中生氣，或經常與人產生矛盾或產生溝通上的障礙，都是因為太勞累影響你的情緒，使得壞情緒不斷向上累積。

第1名：射手座－操勞過度、免疫力弱

建議射手座在2025為自己安排1、2個月的假期，因為新的一年你會有太過操勞的現象，不只事業上要付出、家庭也要顧，身兼兩重擔，不時感到分身乏術、身心俱疲。即使射手座的精力非常旺盛，但長時間太過疲勞也會出現免疫力變差的訊號，容易因此累出毛病，一定要特別小心。

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