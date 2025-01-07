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翻身！　4星座2025苦盡甘來

▲▼人潮,信義區,信義威秀,經濟,逛街,錢潮,商機（圖／ETtoday資料照）

▲4星座2025年翻身了。（示意圖／資料照）

記者陳俊宏／綜合報導

逆境終結！塔羅牌老師艾菲爾分享，2025年巨蟹座、天蠍座、天秤座、獅子座苦盡甘來，不僅卸下過去的壓力與重擔，更能透過努力與韌性，開創全新的局面。

巨蟹座：家庭和睦，心安意穩

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過去幾年，巨蟹座可能在家庭或情感關係中承受不少壓力，但2025年為他們帶來修復的機會，誤解逐漸消融，親人之間的關係變得更和諧。家庭支持成為最大力量來源，在情感上得到療癒，這段時間也學會如何平衡自我需求與他人的期待，內心也變得更強大。

此外，家中可能會有令人欣喜的好消息，例如搬新家、添新成員或實現長久的目標，這些都讓巨蟹座感受到滿滿幸福與安穩。

天蠍座：困難化解，事業再起

對天蠍座來說，2025年是從黑暗中重生的一年，過去可能在事業或財務方面面臨挑戰，但這一年帶來全新轉折。他們的耐心與決心終於得到回報，尤其是在專業領域中，會感受到如釋重負，並迎來穩定發展機會。

貴人出現將成為助力，幫助他們突破瓶頸，開啟更廣闊的視野。此外，健康狀況也逐漸改善，讓天蠍座感受到身心的雙重成長，重新燃起對生活的熱情。

獅子座：財運亨通，收穫滿滿

2025年對獅子座來說，是財務與人際關係雙豐收的一年，過去投資或努力雖然歷經波折，但現在開始顯現成果。他們的財運節高升，不僅能清償舊有的負擔，還有餘力享受生活。

此外，職場中的表現讓他們備受矚目，甚至獲得升遷或其他獎勵。人際關係方面，與朋友互動更加融洽，社交圈擴大並帶來更多機會。這段時間學會如何更有效運用資源，讓自己進一步邁向人生的高峰。

天秤座：魅力回歸，愛情升溫

天秤座在2025年會發現自己魅力倍增，特別是在情感生活中，迎來久違的甜蜜與浪漫，過去可能因誤解或疏離而冷卻的關係，現在有了重新修復的機會。對單身的天秤座來說，這一年也會吸引更多有趣的人，為生活增添新的色彩。

職場方面表現得到肯定，尤其在與人溝通或談判時，展現出令人佩服的智慧。這一年是天秤座重新找回自信的一年，生活將因不斷的驚喜，而變得更加充實和愉悅。

● 民俗說法僅供參考，不代表《ETtoday新聞雲》立場，切勿過度迷信。

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