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2025年星座「強運4超人」　第一名「財旺桃花開」

。（示意圖／翻攝unsplash）

▲新年新氣象！（示意圖／翻攝unsplash）

圖文／CTWANT

2025年到來，新年新氣象中，總是有人運氣特別旺！星命師俊華在搜狐網分享2025年的「幸運Top4」星座，來看看在新的一年裡，您有沒有運勢大開？

第一名：獅子座運氣強到像「開外掛」

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新的一年裡，獅子座的運氣簡直好到爆。這個星座的人本來就信念堅定，充滿能量。到了2025年，眼光精準、投資正財收入多到讓人吃驚。而且偏財也旺得不行，這一年多嘗試不同的領域，說不定花點小錢就能賺大錢。更讓人忌妒的是，不僅工作財運好，桃花也旺盛。不用自己主動去追，喜歡的人就主動來表示好感，接著就能開啟一段超級浪漫的戀愛旅程。對獅子座來說，2025年真是幹啥都順，人生就跟開了外掛似的。

第二名：天蠍座迎接「涅槃重生」

新的一年，天蠍座的朋友會有巨大的變化，就像鳳凰涅槃重生一樣。在職業規劃方面，天蠍依舊厲害，本事超強，還能夠突破自我，不再受以前的各種規則束縛。將會迎來職業生涯中的重大挑戰和巨大進步。財富方面，今年天蠍主要依賴正財，尤其是從事網路、新能源產業和金融業的，能夠實現財富自由。不僅如此，感情方面也有好結果，有機會和戀人步入婚姻殿堂，兩個人手牽手迎接幸福美滿。

第三名：金牛座大有成就

2025年金牛座的朋友綜合運勢相當穩定。雖說短期內不會有什麼驚天動地的大成就，但運氣著實不錯。就算大環境不太好，同業都賺不到錢，他們依然能夠憑藉實力獲得客戶的信任，訂單比往年還要多。所以2025年的金牛座雖說有點辛苦，但著實讓人羨慕。大家心態平和一些，就算有壓力，自己想辦法化解。相信挺過這一關，未來一定會更美好。

第四名：射手座特幸運

射手座的人生性嚮往自由自在，按照自己的想法生活，但這得有雄厚的經濟基礎支持。2025年，正是射手座特別幸運的一年，不用費多大勁就有好多新的工作機會，正財偏財一起湧來，物質條件特別豐厚。這一年能夠輕鬆工作，還有很多出去旅行的機會，生活豐富多彩，收穫多。

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