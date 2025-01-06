航空公司CEO預測：機票5年內退場　登機靠生物辨識搞定

▲利雅德航空執行長預測，到了2030年，所有乘客將透過生物特徵辨識登機。（圖／達志／示意圖）

記者詹雅婷／綜合報導

歐洲最大廉航瑞恩航空（Ryanair）執行長歐萊瑞（Michael O'Leary）曾說過，目標要在2025年5月完全淘汰紙本登機證，一切手續要透過手機App完成。如今利雅德航空（Riyadh Air）執行長道格拉斯（Tony Douglas）更預測，到2030年的時候，所有乘客將使用數位登機的方式進行，也就是指紋、臉孔、虹膜等生物特徵辨識掃描。

利雅德航空新系統功能多

每日電訊報、每日郵報報導，隨著各大航空公司走向數位化，實體機票與登機證數量逐漸下滑，但紙本機票與登機證依舊存在，且現行航空公司訂位訂票系統是以1980年代當時的技術為基礎。不過2023年才創立的利雅德航空選擇專為智慧型手機設計的客製化系統，道格拉斯說明，這套系統與優步（Uber）、亞馬遜（Amazon）有共同點，並無切換問題，將允許客戶在訂票期間進行更多操作。

利雅德航空的系統與旅遊業電商業者Flyr合作開發，創新功能包括「購物車」，讓家人或同事可以進行多筆預訂下單，就算是從不同城市出發也可以，團體買票還能拆帳或合併付款。

App訂票 靠生物辨識登機

道格拉斯指出，航空業在現代化這方面出現落後的原因，與不願徹底改革系統有關，不如銀行App過去這5年來的迅速發展，現在有很多事情都能透過App來辦。加上利雅德航空總部設在沙烏地阿拉伯首都利雅德，考量到人口特質，例如平均年齡29歲，iPhone、YouTube使用率高、大眾平均一天上網7小時等，且在99%情況下，手機是首選設備，與亞洲大部分地區相同，這也意味著從網站訂票的方式未來可能面臨淘汰。

道格拉斯預測，到2030年的時候，所有乘客將使用數位登機的方式進行，也就是指紋、臉孔、虹膜等生物特徵辨識掃描，就連透過手機出示登機證的作法也會消失，且App也將成為唯一訂票選項。利雅德航空預計今年首航，將成為全球第一間純數位、完全脫離傳統預訂系統的航空公司，屆時將會預設以數位機票的方式進行。

分析師：紙本護照10年內退場

另外，航空分析師查爾斯（Paul Charles）稱，紙本護照將會在10年內消失，未來機場將引入生物辨識技術進行身分查驗，將加快通關速度。