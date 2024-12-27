快訊／比柯文哲晚3小時出來　應曉薇疑有「兩本護照」讓交保卡關

記者劉昌松／台北報導

台北地院審理民眾黨主席柯文哲涉貪案，27日凌晨3點裁定5名被告交保，柯文哲、沈慶京等4人陸續在中午前重獲自由，唯獨涉嫌收賄的台北市議員應曉薇，明明已經交完保釋金，卻遲到近4點才在親友陪同下步出北院，據了解，應曉薇辦保卡關的原因是法院處理限制出境程序時，意外發現應曉薇疑有兩本護照，可能具有雙重國籍，在完成境管手續後，將進一步了解實際情形。

▲台北市議員應曉薇涉京華城案，被法院裁定交保獲釋後哭喊：「我沒有做錯事」。（圖／記者湯興漢攝，下同）

應曉薇被指控涉嫌在京華城弊案中，已接受捐贈、政治獻金等名義，收受威京集團主席沈慶京賄賂5250萬元，同時涉及指示不知情的親友提領現金洗錢罪，8月27日，檢調發現應曉薇突然出現在桃園機場附近，隨後又改到台中機場購買機票，因此緊急將她拘提並聲押禁見獲准至今。

應曉薇遭起訴後，當庭喊冤，否認收賄，法院裁定應曉薇交保1500萬元，並限制住居以及限制出境、出海，同時被諭知交保的柯文哲、沈慶京、李文宗、彭振聲等4人，不過4名男性被告都已經陸續在27日上午交完保釋金，最晚的柯文哲也在下午1點左右就離開北院。

唯獨應曉薇在律師協助下，早在中午就已經繳完保金，卻被法院通知仍有手續尚未處理完畢，一直到下午近4點時，應曉薇才在法警戒護下離開管制區，與親友擁抱，並在看到攝影機時放聲大哭：「我沒做錯事」。

據了解，應曉薇之所以比同案被告晚完成交保手續，是因為法院在將限制出境出海令狀送交相關單位時，赫然發現應曉薇另有1本同音的外文護照，相關單位一時之間都無法確認是巧合，或是身為民意代表的應曉薇真的有雙重國籍，最後決定先將2本護照都暫時註記，後續將交由承審京華城案的合議庭了解確認情形。