青藏高原新發現銅礦2000餘萬噸　四地合計資源潛力1.5億噸

▲大陸青藏高原新發現2000餘萬噸銅礦資源。（圖／翻攝中新社，下同）

記者魏有德／綜合報導

大陸青藏高原擁有玉龍、多龍、巨龍－甲瑪和雄村－朱諾四個千萬噸級的銅礦資源基地，預測資源潛力達1.5億噸，同時，大陸自然資源部中國地質調查局近日也宣佈，在青藏高原取得找礦重大突破，新發現銅礦資源量2000餘萬噸，青藏高原有望成為世界級銅資源基地。

《中新社》報導，此外，黑龍江多寶山銅礦深部也新增銅資源量365萬噸，該輪銅礦找礦成果將顯著提升我國銅資源保障能力。下一步，自然資源部中國地質調查局將持續加大礦產基礎地質調查工作力度，增強科技創新引領作用，摸清銅礦資源家底，著力打造一批新的大型銅礦資源基地，形成現代銅礦資源產業經濟示範區。

大陸中國工程院院士唐菊興表示，銅作為真正的關鍵金屬，在綠色能源開發以及利用方面尤其重要，太陽能、陸上風能、海上風能，還有新能源汽車等需要大量的銅，「這些銅礦的勘查增儲，對我們國家重要的資源基地建設起到非常重要的作用，能夠確保我們國家銅產業鏈、供應鏈的安全。」

唐菊興強調，「我們想在新的地區，像浙、閩、粵、贛、遼、吉、黑以及天山阿勒泰的這些陸相火山岩區，來開闢新的銅礦找礦的戰場。」