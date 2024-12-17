俄防長：做好準備未來10年「在歐洲與北約作戰」

▲俄羅斯國防部長別洛烏索夫 （Andrey Belousov）。（圖／路透）

記者吳美依／綜合報導

俄羅斯國防部長別洛烏索夫 （Andrey Belousov）16日表示，莫斯科必須準備好，未來10年在歐洲與北約發生衝突。他認為北約的計畫及軍事學說引人關切，並且宣稱美國可能很快擁有8分鐘內可以抵達莫斯科的高超音速飛彈。

別洛烏索夫指出，國防部活動旨在替所有中期（medium term）情況做好充分準備，「包括未來10年可能在歐洲與北約發生軍事衝突。」

別洛烏索夫指出，美國提出核武力量現代化計畫、在波蘭成立飛彈防禦基地，北約有意2026年在德國部署美國中程飛彈，並且也提出新的備戰計畫等，「考慮到未來軍事衝突的性質」，部隊必須進行一系列必要改革。

此外，他表示，俄軍今年已經把烏軍趕出面積近4500平方公里的領土，同時每天奪取大約30平方公里的土地。

在同場活動上，俄羅斯總統普丁表示，「大量志願軍」正在扭轉戰爭局勢，朝向對莫斯科有利的方向發展。今年多達43萬俄羅斯人跟軍方簽約，比去年的30萬更多。與此同時，俄軍正以2022年以來的最快速度推進，「俄羅斯軍隊牢牢控制著整個接觸線的戰略主動權，光是今年就解放了189個人口中心。」

普丁指控西方國家使用「虛構的俄羅斯威脅」嚇唬人民，迫使該國做出回應。此外，莫斯科正在密切監測美國短程與中程飛彈的研發，如果美國決定把這些飛彈投入使用，俄軍也將解除部署此類飛彈的限制。