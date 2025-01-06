58歲男網戀年輕妹！一句「媽媽住院開刀」　他急衝銀行心碎了

▲桃園阿北被網路老婆詐騙欲匯款，警方獲報前往勸阻。（圖／大園警分局提供）

記者楊熾興／桃園報導

桃園市一名58歲邱姓男子日前透過通訊軟體認識了年輕女網友，對方以甜言蜜語取得邱男的信任，隨後謊稱母親住院開刀急需3萬元手術費，邱男信以為真上午前往銀行匯款，被行員察覺異狀通報警方到場，員警以實際案例勸說及時阻詐。

▲經員警舉實際新聞案例勸說，終讓邱男放棄匯款。（圖／大園警分局提供）

大園分局新坡派出所於6日上午9時許接獲銀行通報，一名男子欲臨櫃匯款3萬元，詢問他匯款用途及對方資訊，男子表示要付廠商貨款，卻無法明確說出是何種廠商，行員察覺有異於是請警方到場關心。

警員周展煌、沈家倫獲報前往了解，邱男起初還支吾其詞不願吐實，在員警一番苦勸之下，男子才拿出手機讓員警查看他與網友的聊天訊息，兩人對話雖互稱老公老婆，但男子卻表示他們不是真正的夫妻，也從沒見過面。

員警發現該名女網友以甜言蜜語取得邱男的信任，隨後便謊稱其母親住院開刀需要3萬元手術費，並要邱男前往銀行匯款時，向行員說是匯給廠商的貨款，明顯就是典型的詐騙手段，經員警以實際新聞案例勸說，邱男才相信自己遭到愛情詐騙，感謝警方守住他的積蓄。