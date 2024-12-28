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幫女兒還房貸+繳中獎手續費　草屯警救回民眾血汗錢76萬

▲草屯警方與華南銀行1小時內聯手阻止2起詐騙案、幫民眾保住76萬元。（圖／記者高堂堯翻攝，下同）

▲草屯警方與華南銀行1小時內聯手阻止2起詐騙案、幫民眾保住76萬元。（圖／記者高堂堯翻攝，下同）

記者高堂堯／南投報導

一名婦人獲網友告知於「澳門旅遊娛樂公司」抽中1600萬元大獎，日前赴華南銀行草屯分行欲匯出領獎的「手續費」，所幸被行員機警察覺、通報警方到場攔阻；而該行行員當天在1小時前才通報警方，協助攔阻另一名受網友慫恿進行「投資」的婦人匯款，總共成功阻詐76萬元民眾血汗錢。

草屯警分局指出，一名險遭詐騙的婦人前往華南銀行分行，欲臨櫃解除定存60萬元，經該行廖姓襄理及行員關懷提問、通報草屯派出所員警劉玟廷、戴誠佑到場；婦人表示領款是為提早幫女兒繳還房屋貸款，後續又改稱欲投資股票，前後說詞反覆，警方遂與其女兒聯繫，發現並無房貸還款之事，而是某網友教導她面對銀行、警方提問時的說法，隨即告知婦人此為常見假投資詐騙手法，成功攔阻60萬元。

▲草屯警方與華南銀行1小時內聯手阻止2起詐騙案、幫民眾保住76萬元。（圖／記者高堂堯翻攝）

未料短短一小時後，該行二度通報1件疑遭詐騙案件，劉玟廷、戴誠佑重返現場了解，得知為另1名婦人認識一名網友，對方自稱「澳門旅遊娛樂有限公司」主管，可以得知該公司中獎資訊，當日通知婦人中獎1600萬元，但提領獎金前需先給付1%手續費，即16萬元，廖姓襄理機警察覺其匯款時神色有異，通知2名警員前往告知婦人，此為常見的「假中獎」詐騙手法，婦人因而放棄匯款，並感謝警方攔阻她匯款16萬元，成功守住積蓄。

▲草屯警方與華南銀行1小時內聯手阻止2起詐騙案、幫民眾保住76萬元。（圖／記者高堂堯翻攝）

分局長劉千祥表示，2起阻詐案件皆是劉玟廷、戴誠佑及廖襄理等3人在短時間內協力攔阻，堪稱「阻詐鐵三角」，全力捍衛民眾荷包，更展現警銀合作及識詐教育的成效。

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