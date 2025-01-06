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猶他州雪崩16秒直擊畫面曝光　車主一看急關窗

▲▼ 美國猶他州雪崩 。（圖／路透）

▲這場雪崩4日出現在鹽湖城以南的小棉白楊峽谷。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

美國猶他州鹽湖城（Salt Lake City）郊外一條公路周末發生雪崩事件，導致部分地區積雪近2英尺（約61公分）。現場一段16秒影片顯示，大量白雪順著山坡快速朝下滑動，駕駛立刻降低車速並關上車窗，過沒多久，白雪直衝而來，從車內往外看的能見度降為零。

福斯新聞等報導，這場雪崩4日出現在鹽湖城以南的小棉白楊峽谷（Little Cottonwood Canyon），大量白雪朝低處快速移動，直衝附近道路，導致道路4日及5日部分時段封閉。猶他州交通機構表示，在雪崩發生後，工作人員抵達現場清理道路並進行後續工作。

鹽湖城國家氣象局表示，直至4日晚間，大棉白楊峽谷（Big Cottonwood Canyon）降雪量為16英寸（約40.6公分）。

▼大量白雪朝下直衝，從車內往外看的能見度降為零。（圖／翻攝自X@UDOTcottonwoods）

▲▼ 美國猶他州雪崩 。（圖／翻攝自X@UDOTcottonwoods）

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