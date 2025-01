猶他州雪崩16秒直擊畫面曝光　車主一看急關窗

▲這場雪崩4日出現在鹽湖城以南的小棉白楊峽谷。(圖/路透)

記者詹雅婷/綜合報導

美國猶他州鹽湖城(Salt Lake City)郊外一條公路周末發生雪崩事件,導致部分地區積雪近2英尺(約61公分)。現場一段16秒影片顯示,大量白雪順著山坡快速朝下滑動,駕駛立刻降低車速並關上車窗,過沒多久,白雪直衝而來,從車內往外看的能見度降為零。

Road Closure Update

SR-210 CLOSED: @UDOTAvy avalanche mitigation & road operations continues.



Slides have hit the road, crews clearing where they can.



No ETO - will update when known pic.twitter.com/Fd6zyEjtSz