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各地上演罷免潮　逾10名立委遭鎖定

▲▼各地上演罷免潮 約10餘名立委遭發起連署罷免。（圖／翻攝自剷除黑芯-信義南松山罷免團隊）

▲台灣各地上演罷免潮，超過10名立委遭發起連署罷免。（圖／翻攝自剷除黑芯-信義南松山罷免團隊）

文／中央社

花蓮青年社團發起「微光花蓮」拔傅（罷免傅崐萁）行動5日持續進行。由北市民團發動的罷免藍委徐巧芯、羅智強活動也持續收第一階段提議連署書。目前全台約有10餘名立委遭發起連署罷免活動。

立法院會去年底三讀通過修正選罷法、憲法訴訟法及財劃法等案。民團為抗議不顧民意，在各地陸續發動罷免連署濫權立法委員行動，民進黨立法院黨團總召柯建銘也提出「雙罷」。

國民黨立法院黨團首席副書記長王鴻薇5日表示，目前在雙北、台中已出現聯合的罷免行動，民進黨已經出動側翼，用中央廚房方式提供各式罷免文宣，而個別罷免團體的志工、側翼也互相流用。她認為，罷免國民黨立委已經是現在進行式，國民黨不會掉以輕心。

王鴻薇指出，面對民進黨來勢洶洶的大罷免潮，國民黨絕對正面迎戰，直球對決，不會退縮。國民黨不排除在部分選區對民進黨立委提出罷免反制，如台北市的吳思瑤、吳沛憶，新北市的蘇巧慧、張宏陸等人，都有可能成為罷免對象。

其中，「微光花蓮」拔傅（罷免傅崐萁）行動，繼3、4日在花蓮市、吉安鄉多個人潮聚集處展開簽署罷免提議書，昨天持續進行「快閃連署點」，包括中正路麥當勞、自由廣場、市八市場等，邀約現場民眾簽署或自行列印連署書，填寫後寄至微光團隊的郵政信箱。

團隊表示，人潮與收件數比預期高，凸顯花蓮人不再沉默、不再受壓迫，期待花蓮越來越好、越來越光亮。

台北市多個民團也針對國民黨立委李彥秀、徐巧芯、王鴻薇和羅智強發起罷免活動。「剷除黑芯-信義南松山罷免團隊」本週末就攜手「山除薇害團隊」和「大安強強滾團隊」，在台北捷運南京三民站出口處開設公民連署檯。

許多民眾不畏寒冷到場填寫或繳交提議連署書響應。團隊成員告訴中央社記者，周六估計有近2000人連署響應，周日活動熱絡程度和前一天差不多，在農曆年前仍會持續上街頭號召民眾響應罷免活動。

針對民進黨立法院黨團總召柯建銘籲罷免國民黨區域立委，新北市綠營人士表示，目前是僅有社團對罷免國民黨籍新北市板橋東區立委葉元之的動作較積極，其他的仍未有明顯動作。至於蘇巧慧等綠委被藍營點名罷免反制一事，只能說「他們離新北太遠了一些，不太能了解實況」。

據了解，已有團體發動罷免葉元之，罷團日前自稱，第一階段罷免提議書的數量已達標。

另外，日前還有民眾在新北市政府市民廣場停車場發現，電梯按鈕附近遭貼罷免葉元之文宣並附有QR Code，引起葉元之批評，指不僅影響市容，還需市府派員清除貼紙，是不守法的行為。

「光復桃園 六區全罷」聯合團隊共同發起人、桃園第一選區罷免牛煦庭公民團體領銜人陳曉煒表示，「光復桃園 六區全罷」聯合團隊，目前在蘆竹區的南崁設有站點，預計下週將在楊梅區（建置中）及中壢區（建置完成訓練志工中）也開設連署站。

陳曉煒說，桃園市的6個立委選區，都有民眾自發聯絡盼能設置連署站點，聯合團隊在正式設立站點前，每週都會由志工街掃供民眾進行連署，聯合團隊目前正在招募志工，以及規劃年前的活動當中，預計在尚未設置站點的各選區人潮匯集處進行連署活動，方便後續罷免活動的進行。

發起罷免新竹市長高虹安（停職中）的團隊「罷免高虹安：風城安心上路」表示，罷免活動持續進行，截至5日已收到1867份連署書，若達3547份即可通過第一階段罷免提議門檻。

罷免高虹安團隊指出，1月共安排3場快閃收件活動，地點包括6日晚間7時至9時在竹市北大公園旁行人步道、25與26日下午1時至3時在東門圓環（信義街側）。

在網路發起罷免國民黨新竹市立委鄭正鈐的「罷鈐反中新竹公民運動」團隊成員說，近期未規劃相關公開活動，目前罷免連署書正確收件份數尚待統計，罷免活動持續進行。

台中市3個公民團體從去年5月起展開罷免3國民黨立委行動，包括北北屯區黃健豪、中西東南區羅廷瑋、西南屯區廖偉翔等連署行動，並分別命名為「斷健行動」、「敲羅行動」及「廢翔行動」，在立法院通過選罷法等3法案後，3公民團體發現，參與連署的民眾有增加。

何姓志工表示，目前台中市連署熱潮依然持續，3區除各自在轄區展開連署，也會3區聯合行動，在農曆年前，固定連署設攤地點，週五晚上6時到9時在南屯區水安宮、週五晚上8時到9時在北屯捷運文心崇德站，週六下午3時到5時在勤美草悟道市民廣場。

何姓志工指出，下週還有2場重要活動，包括8日晚上在南區醒修宮的「冬季青鳥在台中」濫權立委究責會，還有12日上午9時到10時在南屯國民運動中心，將有網紅「4X貓」等人前來發送蛇年春聯及紅包袋等，希望爭取更多人連署。

國民黨立委丁學忠去年險勝前立委蘇治芬3029票，翻轉雲林縣海線政壇；民間團體在去年立委宣誓就職後，即在地方開始醞釀罷免，並在臉書（Facebook）成立粉絲專頁「拔釘工人、雲林開工」。

「拔釘工人、雲林開工」除了透過郵寄方式收集連署書外，從今年1月起開始在雲林縣沿海鄉鎮熱鬧處擺攤，讓民眾到現場填寫資料，同時招募實體店家加入成立連署站。

高雄目前有人發起罷免民進黨立委許智傑的活動，並在鳳山區成立罷免許智傑公民連署總部。發起人朱磊5日向中央社記者表示，連署活動持續進行中，仍陸續收取連署書中。

但朱磊說，因立法院選罷法修法，目前除了持續收取連署書，尚未有其他活動安排，「我們也在觀望」，等相關修法效應確定後，再做後續安排。

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